Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
Парламентское большинство приняло решение, попросить у представителей протестующих документ, содержащий аргументы с юридическим обоснованием проведения досрочных парламентских выборов. Считаем, что досрочные выборы не являются лучшим решением для Молдавии, заявил Андриан Канду.
В центре Кишинева не утихают протесты против назначения нового главы правительства Молдовы. Причины митингов и требования активистов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировали журналист Николай Костыркин и эксперт Евгений Ярошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.