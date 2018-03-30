Эксперт о запрете США на поставки оружия "Азову"

"Да, теоретически оружие не может поставляться "неонацистской организации", от которой хочет отмежеваться Белый дом. Но поскольку поставки происходят в течение последних нескольких лет, часть оружия вообще нельзя будет проконтролировать. Равно как и нельзя будет сказать, какие военные преступления могут быть совершены с помощью оружия из Соединенных Штатов", — уверена Дьяченко.

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По словам политического эксперта Андрея Золотарева, в США прекрасно понимают, что предоставление оружия военному формированию с сомнительной репутацией чревато серьезным внутренним скандалом.