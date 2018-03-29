США против "Азова". Оружия для нацистов больше не будет - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В принятом Конгрессом США законе о выделении Украине военную помощь на 621 млн долларов имеется уточнение о запрете предоставления этого оружия спецназу Национальной гвардии "Азов". Об этом говорится в статье американского издания The Hill.

"Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", — отмечает автор материала.

По данным издания, в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет против Азова в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, политики из США понимают, что заигрывание с темой нацизма чревато серьезным скандалом.

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"У европейцев и американцев символика "Азова" не вызывает никаких ассоциаций с патриотизмом, а наоборот, содержит четкие параллели с нацистской девизией СС "Дас Райх".

Несмотря на то, что в Украине запрещена символика не только коммунизма, но и нацизма, на откровенно пронацистские вещи у нас смотрят сквозь пальцы. Но так не могут смотреть ни в США, ни в ЕС.

Чтобы избежать обвинений в том, что американское оружие попадает в руки формирования с пронацистской идеологией и не нарваться на большой скандал дома, Штаты упреждают подобные вещи. Была дана совершенно четкая оценка тому, что идеология "Азова" является токсичной для цивилизованного общества", — говорит политолог.

По словам эксперта, Соединенные Штаты далеко не впервые обращают внимание на деятельность сомнительных организаций в Украине.

"Между тем, партия американских гранатометов Airtronics, которые являются современной версией советского РПГ-7, все же появилась на вооружении «Азова». Но все же власти будут вынуждены прислушаться к рекомендациям. Потому что игнорирование позиции Соединенных Штатов, которые оказывают военную помощь чревато большим скандалом, на который никто не хочет нарываться. Смысла рисковать особо нет. Что касается "Азова", то эти ребята, наверное, в очередной раз заявят, что они никакие не нацисты, а самые настоящие патриоты", — резюмировал Золотарев.