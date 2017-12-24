наверх
24.12.201715:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (767)

    (обновлено: )19831
    Бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым, который также участвует в акции "Кофе на Крещатике".
    Между участниками акции в центре Киева произошла стычка
    "Громадське"

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка, никто не пострадал, сообщает "Громадське".

    Как уточняется, бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым, который также участвует в акции. Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

    "Я общаюсь с бойцами семьдесят второй бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить", — сказал Бирюков.

    "Громадське"
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка

    Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка. "В этот момент Бирюкова оттащили в сторону и он исчез", — пишет издание.

    Смотрите также: Появилось видео, как "Нацкорпус" устроил огненное "шоу" на Майдане

    Утром 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста "Кофе на Крещатике" против маршей, которые организовывал лидер "Движения новых сил" Саакашвили. На митинге также присутствуют военные.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана