КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка, никто не пострадал, сообщает "Громадське".

Как уточняется, бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым, который также участвует в акции. Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

"Я общаюсь с бойцами семьдесят второй бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить", — сказал Бирюков.

"Громадське" Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка

Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка. "В этот момент Бирюкова оттащили в сторону и он исчез", — пишет издание.

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Утром 24 декабря в Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста "Кофе на Крещатике" против маршей, которые организовывал лидер "Движения новых сил" Саакашвили. На митинге также присутствуют военные.