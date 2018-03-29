Запрет США финансировать "Азов": Украине оказали услугу - Бортник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Закон о бюджетном финансировании США, в котором предусмотрено более 620 млн долларов для Украины, запрещает любую помощь в виде оружия или подготовки украинскому полку Нацгвардии "Азов". Об этом пишет американское издание The Hill.

По данным издания, запрет включали все принятые за последние три года законопроекты о расходах США, но это положение обычно убирали перед окончательным утверждением. Однако нынешний законопроект о бюджете США предусматривает, что выделенные Украине средства нельзя использовать для передачи вооружения, обучение или оказания иной помощи "Азову".

Почему именно "Азов" попал в немилость американцам, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви оцінюєте інформацію про прописану у бюджеті США заборону надавати будь-яку допомогу полку «Азов» в рамках допомоги Україні?

— Це рішення вже стало, мабуть, таким звичайним, буденним, тому що щороку, приймаючи рішення про надання допомоги ЗСУ, США роблять виключення, говорять про те, що ця допомога не може йти на підтримку "Азову", оскільки цю структуру в США вважають структурою, яка є близькою до неонацистських кіл, до расистських кіл. Відповідно, маючи таке потужне єврейське лобі в США, намагаючись уникнути внутрішньополітичної дискредитації, кожен раз ми маємо цю примітку про неможливість фінансування "Азову".

В США інформація про полк "Азов" подається саме в такому негативному ракурсі. Чому?

— Дивіться, якщо б США не зробили цього виключення щорічного вже, то американська опозиція, єврейське лобі, взагалі правозахисники у всьому світі почали б кричати про те, що США фінансують неонацистів.

Питання в тому, чому саме інформація такого роду про полк "Азов" надходить до США?

— Я згоден з постановкою цього запитання. До США надходить уся інформація, і саме тому ми бачимо не відмову в наданні цієї допомоги Україні, а ми бачимо виключення лише однієї структури, намагання дистанціюватися платників податків США від такої структури з її дуже неоднозначним іміджем.

Якби надходила тільки негативна інформація стосовно тільки діяльності "Азову", то Україна взагалі не бачила б допомоги. І ця допомога за своїм розміром — не дуже значна, але вона дуже важлива, це такий політичний крок, як символічний жест підтримки західного світу нинішній Україні.

Держдепартамент, відмовляючись надавати відповідне озброєння, навчати людей, які представляють полк "Азов", каже прямим текстом про те, що неонацисти працюють в Нацгвардії?

— Насправді, розумієте, є кілька таких структур, як "Азов", які мають виражені праворадикальні погляди. Наприклад, "Правий сектор" вважаємо праворадикальним.

Але такого підрозділу як "Правий сектор" наразі не існує?

— Не існує. Він існує, але він не легалізований. І багато хто з бійців "Правого сектору" сьогодні служать у формальних загонах, формальних підрозділах ЗСУ. Крім того, є ще партійні структури. Є партійна структура "Свободи". Ця партійна структура має назву і номер батальйону. Це легальна збройна сила. Тобто це — не "Правий сектор". Є такі батальйони як "Айдар".

Хіба батальйон "Айдар" ще існує?

— Умовно кажучи, вони зараз мають іншу назву, інший номер. Вони також праворадикальної ідеології. Але те, що США робить стосовно лише "Азову" це, я кажу, дуже великий аванс для України.

Це дуже велике послаблення. І при чому, зверніть увагу, що вони не звертаються з вимогою до України вилучити цей підрозділ, вони просто кажуть: ми не хочемо мати з ними справу, ми не хочемо, щоб наші гроші їм йшли.

Якщо в такому ракурсі розглядати полк "Азов", то які факти відомі американцям? Чому їх називають неонацистами?

— Мені складно сказати, на яку інформацію опирався як раз Держдепартамент, але з загальновідомої інформації ми бачимо певне стилізування під нацистську символіку, ми бачимо певні ритуали, поведінку, яка характерна праворадикальним структурам, ми бачимо певні звинувачення певних людей, які працюють в цих структурах і звинувачувалися в расистських нападах, підозрюються в расистської категорії злочинів.

Якщо подивитися, звіти правозахисників по Україні стосовно расизму, неонацизму в Україні, то там фіксуються такі випадки, і конкретні люди часто мають відношення до цієї структури. Мабуть, на це опирався Держдепартамент.

Хоча, разом з тим, потрібно зауважити, що далеко не всі люди з полку "Азов" мають якесь відношення до праворадикальних структур, і тим паче вони не є неонацистами. Але очевидно, що там є певне таке ядро людей, які підозрюються в таких злочинах, що дискредитує всю структуру.

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Якщо зброя буде надаватися Україні, але потрапить до "Азову", що буде тоді? Які будуть наслідки?

— Буде інформаційний скандал. І безумовно, противники надання Україні зброї будуть використовувати цю ситуацію так само, як в свій час використовувалося потрапляння артилерійських радарів під час бою за Дебальцево в руки супротивника. Будуть використовувати це як елемент дискредитації надання Україні допомоги.

Как сообщалось ранее, по словам начальника Генерального штаба Виктор Муженко, наибольшие объемы оборонной помощи от стран-союзников Украине приходятся на США. Он уточнил, что процент материальной помощи в общем объеме помощи ВСУ составляет около 90%.