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    Ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко. Видеофакт

    (обновлено: )48090
    Ветеран "Азова" отказался пожать руку президенту Петру Порошенко во время вручении наград победителям Invictus Games. Кадры размещены на странице "Национального корпуса" в Facebook.
    Нацкорпус/Facebook

    На кадрах видно, как ветеран "Азова" пожал руку другим участникам церемонии, последовал мимо главы государства, несмотря на то, что Порошенко протянул ему руку.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Кроме того, ветеран даже не отреагировал на похлопывание президента по его плечу.

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    В комментариях Юлия Прохорова написала: "Мне показалось, что он еще и вмазать хотел, когда Потрошенко (Порошенко — Ред.) его за плечо коснулся".

    В свою очередь пользователь Andriy Kovalov добавил: "Или крестик снимите, или трусы наденьте. Протестуешь — откажись от медали. А так, просто невыполнение протокола. И что Пороху?— Кисло в чубчик от таких "протестов".

    Ранее сообщалось, что парламентарий Юрий Деревянко сообщил, что в Верховной Раде начался сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Петра Порошенко.

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