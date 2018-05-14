Ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко. Видеофакт

На кадрах видно, как ветеран "Азова" пожал руку другим участникам церемонии, последовал мимо главы государства, несмотря на то, что Порошенко протянул ему руку.

Кроме того, ветеран даже не отреагировал на похлопывание президента по его плечу.

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В комментариях Юлия Прохорова написала: "Мне показалось, что он еще и вмазать хотел, когда Потрошенко (Порошенко — Ред.) его за плечо коснулся".

В свою очередь пользователь Andriy Kovalov добавил: "Или крестик снимите, или трусы наденьте. Протестуешь — откажись от медали. А так, просто невыполнение протокола. И что Пороху?— Кисло в чубчик от таких "протестов".

Ранее сообщалось, что парламентарий Юрий Деревянко сообщил, что в Верховной Раде начался сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Петра Порошенко.