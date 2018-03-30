Штаты против наци. "Азов" лишили американского оружия

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Американского оружия больше не видать

Полк "Азов", который входит на сегодняшний день в состав Национальной гвардии Украины и имеет скандальную международную репутацию, не получит американское оружие. По данным американского издания The Hill, в принятом Конгрессом США законе о выделении Украине военной помощи на 621 млн долларов есть уточнение о запрете предоставления этого оружия "азовцам".

В материале издания полк называется "скандальным ультранационалистическим военным отрядом".

"Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", – пишет автор материала.

Таким образом, "Азов" снова попал в черный список Конгресса США. Но примечательно, как уточняет The Hill, Конгресс в течение трех лет пытался внести запрет против "Азова" в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

"Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 млрд долларов предусматривает, что "никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучение или другой помощи батальону Азов", – говорится в статье.

Отметим, что это уже не первый запрет в отношении "Азова" со стороны американцев. Так, летом 2015 года палата представителей США (нижняя палата Конгресса) выступила против обучения "азовцев" американскими военными. Поправку в законопроект об обороне США внес конгрессмен от Демократической партии Джон Коньерс, назвав полк "Азов" отвратительным и неонацистским. Позднее и в "Азове", и в МВД возмутились этим решением.

Весной 2017 года нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку "Азова", закрепив соответствующее положение в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

"Я благодарен, что Палата представителей единогласно приняла мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов неонацистского батальона "Азов", – заявил тогда инициатор поправок Коньерс.

При этом уже в начале этого года "Азов" из-за американского оружия попал в громкий скандал на фоне обсуждения продаж противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине. Суть заключалась в том, что по данным проекта BellingCat, "азовцы" в Донбассе получили летальное вооружение из США задолго до официальных коммерческих поставок из Штатов. Речь шла о гранатометах PSRL. В свою очередь, в Нацгвардии такие данные опровергали.

Напомним, что "Азов", а позднее и партию "Национальный корпус" с ее лидером Андреем Билецким традиционно связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Услуга для Украины

Если бы США не исключили "Азов" из закона о бюджетном финансировании, то против них ополчились бы правозащитники во всем мире, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. При этом, по его мнению, такое решение не является сенсационным.

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"Это решение уже стало, пожалуй, таким обычным, будничным, потому что каждый год, принимая решение о предоставлении помощи ВСУ, США делают исключения, говорят о том, что эта помощь не может идти в поддержку "Азову", поскольку эту структуру в США считают близкой к неонацистским кругам, к расистским кругам. Соответственно, имея такое мощное еврейское лобби в США, пытаясь избежать внутриполитической дискредитации, каждый раз мы имеем это уточнение о невозможности финансирования "Азова", — сказал политолог в эфире радиостанции Голос Столицы.

По его словам, сложно сказать, на какую информацию опирается Госдепартамент США в отношении "Азова", но таким решением в Штатах пытаются дистанциировать налогоплательщиков от структуры с неоднозначным имиджем.

"Из общеизвестной информации мы видим определенное стилизирование под нацистскую символику, мы видим определенные ритуалы, поведение, характерное для праворадикальных структур, мы видим определенные обвинения определенных людей, которые работают в этих структурах и обвинялись в расистских нападениях, подозреваются в расистской категории преступлений. Если посмотреть отчеты правозащитников по Украине относительно расизма, неонацизма в Украине, то там фиксируются такие случаи, и конкретные люди часто имеют отношение к этой структуре ("Азову" — ред.). Видимо, на это опирался Госдепартамент", — уточнил Бортник.

Также политолог добавил, что если американское оружие попадет в "Азов", то это грозит большим информационным скандалом, который будут использовать противники предоставления Киеву оружия.

"Будут использовать это как элемент дискредитации предоставления Украине помощи", — резюмировал Бортник.

Угроза внутреннего скандала

Наряду с этим, по мнению политолога, директора аналитиического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, у европейцев и американцев символика "Азова" не вызывает никаких ассоциаций с патриотизмом, а наоборот, содержит четкие параллели с нацистской девизией СС "Дас Райх".

"Несмотря на то, что в Украине запрещена символика не только коммунизма, но и нацизма, на откровенно пронацистские вещи у нас смотрят сквозь пальцы. Но так не могут смотреть ни в США, ни в ЕС. Чтобы избежать обвинений в том, что американское оружие попадает в руки формирования с пронацистской идеологией и не нарваться на большой скандал дома, Штаты упреждают подобные вещи. Была дана совершенно четкая оценка тому, что идеология "Азова" является токсичной для цивилизованного общества", – сказал Золотарев.

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Он также напомнил, что США уже и ранее обращали внимание на деятельность подобных организаций в Украине. Золотарев уверен, что официальному Киеву придется прислушаться к позиции США, так как ввязываться в скандалы никто уже не хочет.

"Между тем, партия американских гранатометов Airtronics, которые являются современной версией советского РПГ-7, все же появилась на вооружении "Азова". Но все же власти будут вынуждены прислушаться к рекомендациям. Потому что игнорирование позиции Соединенных Штатов, которые оказывают военную помощь чревато большим скандалом, на который никто не хочет нарываться. Смысла рисковать особо нет. Что касается "Азова", то эти ребята, наверное, в очередной раз заявят, что они никакие не нацисты, а самые настоящие патриоты", — подытожил эксперт.