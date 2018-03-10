Коалиционный кризис в Украине продолжается. Партии ведут торги за должности в Кабмине, вместо того чтобы заниматься государственными делами. По мнению политолога Палия, наши политики привыкли говорить одно, а делать совсем другое.
Сейчас Украина должна выдвинуть ультиматум боевикам на Донбассе – или складывайте оружие, или будем уничтожать. Одновременно есть заявление из "ДНР", где призывают к скорейшему возобновлению переговоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".