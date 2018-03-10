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    Александр Палий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
    Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
    Конфликт Польши с ЕС: почему бы не прокачать права?
    09:43 22.12.2017
    258
    Политолог Александр Палий отмечает, что все ветви власти в Польше оказались в одних руках, а теперь правящая политическая сила решила "подмять" под себя и суды.
    Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
    Политолог: из-за Каталонии США оказались в неловком положении
    14:14 23.09.2017
    1818Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    США необходимо объединить свои интересы и традиционную идеологию, чтобы выгодно смотреться в мировом обществе в вопросе отношения к референдумам, считает политолог Александр Палий.
    Политолог, историк Александр Палий
    Отношения Украины и Польши не стоит драматизировать - политолог
    12:56 08.08.2017
    219Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    У Польши нет заинтересованности в плохих отношениях между странами, а есть желание отдельных политических сил навязать Украине свою точку зрения, считает политолог Александр Палий.
    Политолог, историк Александр Палий
    Громадные средства Януковича в китайских банках достались РФ – эксперт
    21:33 15.07.2017
    1826Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Беглый президент Виктор Янукович украл гораздо больше, чем удалось у него заморозить в банках, тем более в отечественных. Об этом в эфире "ГС" напомнил политолог Александр Палий.
    Политолог, историк Александр Палий
    Палий: за ношение георгиевской ленты расстреляли бы и большевики
    02:45 22.05.2017
    958Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Политолог, историк Александр Палий в эфире "ГС" заявил, чтобы не означала георгиевская лента сто лет назад, сейчас она используется именно с антиукраинскими целями.
    Народный депутат Юрий Береза во время заседания Верховной Рады Украины
    Палий: в Раде только 25 нардепов могут качественно написать закон
    18:47 17.03.2017
    132
    Политолог Александр Палий заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы", что текущий созыв Верховной Рады наиболее качественно и продуктивно работает за всю историю украинского парламента.
    Обыски в мэрии Харькова
    Обыски в Харькове: происходит концентрированное наведение порядка - Палий
    15:24 15.09.2016
    174Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Политолог Александр Палий сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что сейчас в Харькове происходит много обысков и задержаний, и назвал это наведением порядка.
    Верховная Рада
    Палий: в Раде только лишь играют в политику и при этом не краснеют
    12:50 21.02.2016
    500Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Коалиционный кризис в Украине продолжается. Партии ведут торги за должности в Кабмине, вместо того чтобы заниматься государственными делами. По мнению политолога Палия, наши политики привыкли говорить одно, а делать совсем другое.
    Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Янукович и Виктор Ющенко
    Кравчук и Ющенко тоже виновны в том, что творится на Донбассе - эксперт
    14:37 16.11.2014
    1179Донбасс - зона войны
    Сейчас Украина должна выдвинуть ультиматум боевикам на Донбассе – или складывайте оружие, или будем уничтожать. Одновременно есть заявление из "ДНР", где призывают к скорейшему возобновлению переговоров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политолог, историк Александр Палий
    "Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий
    18:15 02.03.2018
    141
    Несмотря на то, что Польша является и членом Евросоюза, и членом НАТО, несмотря на более развитую польскую экономику, в исторических спорах Украина выглядит солиднее, считает политолог.
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