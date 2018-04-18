Поклонение Томосу. Украинское православие на грани очередного раскола

Роман Степняк

Президент Петр Порошенко в свойственной ему манере и при наличии чрезвычайного оптимизма объявил о скором появлении в стране поместной автокефальной церкви. Он заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении церкви Томоса. Это доселе известное только узкому кругу специалистов слово овладело заголовками отечественных средств массовой информации и стало синонимом манны небесной.

Заявляя о своем решении как свершившемся факте, глава государства выразил надежду, что идея будет поддержана парламентом страны. Чтобы не откладывать обсуждение Томоса с депутатами, на Банковой тут же протрубили большой сбор и пригласили руководителей фракций на срочное совещание. По утечке информации, большинство присутствующих повесткой дня были несколько разочарованы. Им идея поместной церкви показалась не настолько актуальной, чтобы отрывать их от более насущных дел.

Президент ссылался на архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, которые кроме всего прочего договорились о слиянии конфессий. Их подписи стоят под обращением к Вселенскому патриарху. Что же касается Украинской православной церкви, которая не прерывает отношения с Русской православной церковью, хотя и в последнее время не афиширует свое родство с Московским патриархатом, то у президента надежда лишь на то, что часть архиереев, возможно, присоединиться к обращению к Варфоломею. Можно предположить, что если таковые и найдутся, то речь может идти о незначительном количестве клериков. Церковная дисциплина в этом патриархате достаточно жесткая, попытки раскола вряд ли могут быть успешными.

Пасхальная беседа с экселенцем

Эксперты предполагают, что такая идея у главы государства могла родиться во время скоротечного визита в Турцию 9 апреля. Кроме беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, у Порошенко состоялась встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Информация об этой встрече была крайне скудная, судя по сообщениям пресс-службы главы государства, он рассказал старцу о своем посещении Мариуполя и прифронтовой Волновахи, где люди "нуждаются в мире". Варфоломей, в свою очередь, поздравил украинский народ с Пасхой и поблагодарил Порошенко за его призывы к миру.

Можно предположить, что старец пообещал Петру Алексеевичу похлопотать об автокефалии, чего оказалось достаточным, чтобы по возвращению домой развернуть активную деятельность.

Надо иметь в виду, что, как говорил герой известной советской

комедии, такие вопросы с кондачка не решаются и одного благословения Варфоломея вряд ли будет достаточно. Позиции крупнейшей в православном мире Русской православной церкви в церковном мире достаточно сильны, несмотря на трения, которые наблюдаются в отношениях московского и константинопольского патриархов, к открытому конфликту ради Петра Порошенко Варфоломей вряд ли готов. Надеяться на то, что РПЦ останется в стороне, вряд ли стоит: на кону слишком серьезная паства.

Власть и вера

Кстати сказать, а президентское ли дело в принципе решать церковные проблемы? Украина пока является светским государством, церковь отделена от государства. И хотя все понимают, что говорить об абсолютной отстраненности церкви от государственных дел не приходится, но демонстративно подчеркивать единение "царя и отечества" позволяли себе разве что непросвещенные монархи. Украина пока к такому государственному устройству пока не склоняется, и эти приличия надо бы соблюдать.

Но чем не пожертвуешь, когда неумолимо приближаются избирательная кампания, по некоторым признакам неофициально она уже стартовала, а за плечами – пустота. Лозунг предыдущей кампании "Жить по-новому" из жизнеутверждающего лозунга превратился повод для сарказма и неприличных шуток. Война, которую Порошенко обещал закончить в течение "считанных дней", продолжается пятый год. Гривна, которую Петр Алексеевич обещал вернуть на дореволюционный курс, взлетала до отметки 27. Коммунальные тарифы выросли кратно, миллионы украинцев просто не в состоянии оплачивать счета и вынуждены стоять в очереди за унизительными субсидиями. Бизнес находится под прессом проверяющих структур, малое предпринимательство, сыгравшее едва ли не решающую роль на Майдане, уже не сводит концы с концами. Коррупция достигла непредставимых при прежних режимах размеров. Украина опустилась на последнее место в Европе по уровню жизни.

Смотрите также: Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

Ассоциация с ЕС и безвизовый режим оказались не теми благами, на которые рассчитывали украинцы, свергая режим Януковича. Рейтинг Петра Порошенко, даже с учетом исключения из опросов значительных территорий и благосклонном подходе социологических служб, колеблется у однозначных цифр. В такой ситуации нужна хоть какая-то позитивная повестка, которая могла бы способствовать консолидации остатков электората. Такой повесткой для определенной части населения может стать чувствительная идея автокефалии украинского православия.

Что скажет паства?

Однако ожидания Банковой могут не оправдаться. Очередная попытка переподчинить паству сиюминутным политическим предпочтениям чревата серьезным социальным взрывом. Верующие, составляющие значительную часть населения, представляют достаточно организованную силу. Надо иметь в виду, что политизация церковной жизни незамедлительно приведет к конфликтам на местах, вновь могут возобновиться попытки захвата храмов, гонения на "неправильных священников".

Раскол по конфессиональной принадлежности, инициированный политиками, чреват непредсказуемыми последствиями. Что же касается Томоса, то это далеко не первая попытка добиться автокефалии в Украине. Идею вынашивал президент Виктор Ющенко и тоже слал гонцов к Вселенскому Патриарху. Последний раз Томоса просили депутаты Верховной Рады два года назад — с такой просьбой 16 июня 2016 года Верховная Рада отправляла подобное прошение Варфоломею, однако бумага застряла в канцелярии экселенца. Без ответа.