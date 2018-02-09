Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко в письменном обращении призвали нынешнего главу государства Петра Порошенко объявить 2018-й Годом утверждения государственного языка. Текст соответствующего обращения опубликовал "Укринформ".

"Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года — Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", — говорится в обращении.

По убеждению авторов текста, в условиях "гибридной агрессии против Украины, угрозы нарушения целостности ее территории" чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Бывшие президенты выразили надежду, что Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов. Также в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.