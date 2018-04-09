Порошенко знал, что Ющенко не был отравлен в 2004 году - Сивкович

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в 2004 году во время предвыборной кампании знал, что Виктор Ющенко не был отравлен, заявил бывший народный депутат Украины, глава специальной следственной комиссию Верховной Рады Владимир Сивкович.

Напомним, информация об отравлении Виктора Ющенко была обнародована в сентябре 2004 года. Его сторонники утверждали, что будущий третий президент Украины был отравлен диоксином.

"Мы расследовали факт предполагаемого отравления. Никаких доказательств отравления найдено не было. Никто Ющенко не травил! Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры, чтобы выглядеть лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал, есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга", — заявил Сивкович в интервью РИА Новости.

По его словам, после болезни Ющенко деньги на лечение давал нынешний глава государства Петр Порошенко.

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"В штабе Ющенко все знали (что отравления не было — ред). Все его руководство прекрасно знало. Когда Ющенко заявил, что был отравлен, подозрение сразу пало на СБУ. И когда я возглавил парламентскую комиссию, мне давали слушать записи штаба. Не знаю, на каком основании они писали сотрудников штаба. Может, было какое-нибудь уголовное дело. Я три дня слушал эти записи, и все они прекрасно знали, что это не отравление. Знал в том числе нынешний президент — Петр Порошенко. И лечился Ющенко потом за счет Порошенко. Это мнимое отравление было главной тайной Ющенко, его слабым пунктом. Те, кто были в курсе, могли шантажировать президента. Его поймали "на крючок". На Украине у каждого президент есть тайна: у Кучмы это "дело Гонгадзе" и пленки Мельниченко, у Януковича — судимости, а у Ющенко было фальшивое отравление", — уверен Сивкович.

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Ранее на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением Петру Порошенко назначить Виктора Ющенко новым председателем Национального банка.