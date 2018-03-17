Не венок, так шапка. Курьезы с президентами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Улетела шапка

В среду, 14 марта, на встрече президента Петра Порошенко и президента Австрии Александера ван дер Беллена случился курьезный случай.

Во время официальной церемонии встречи в Киеве у здания Администрации президента у солдата почетного караула ветром сдуло шапку с трезубцем, которая упала на землю.

Согласно протоколу солдат не мог поднять слетевшую шапку. Порошенко решил это сделать за него.

Видео инцидента обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", – написал пресс-секретарь.

В соцсетях эта новость вызвала бурную реакцию. Большинство отреагировали с сарказмом. В частности, пользователи писали: "У меня упал доход. Можно то же самое повторить, только с баблом?", "Уже имеет опыт, на инаугурации целый гвардеец упал", "Уже сверху намекают, что "не по Сеньке шапка"", "Шапка шапкой, а когда кортеж сбил пенсионера, то никто и не бросился на помощь" и др.

sharij.net Петр Порошенко поднимает шапку

Кто-то припомнил президенту и ужасные условия на военном полигоне "Широкий лан": "Попонтоваться захотелось? Тогда лопату в руки и чистить грязь на полигон "Широкий Лан"".

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Некоторым случай с шапкой напомнил поведение предшественника Петра Порошенко – Виктора Януковича: тот сам признавался, что в молодости срывал шапки с прохожих и гребешки.

Пользователи отмечают: "Венок на голову не упал?", "У Яника (Виктор Янукович – ред.) также когда-то был курьез с шапкой" и "Значит, до конца сроку не добудет" и т.п.

При этом некоторые посчитали, что этот инцидент был продуман политехнологами Порошенко.

"Злой рок"

Следует отметить, что как-то не заладилось у Порошенко с солдатами почетного караула.

Ранее в ноябре 2017 года во время памятных мероприятий в Киеве в честь погибших во время Голодомора, солдат почетного караула потерял сознание.

Причиной обморока врачи тогда назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове парня.

И как известно, это не первый случай. Впервые солдат свалился с ног прямо во время инаугурации Порошенко.

Янукович

Известен своими конфузами, видео с которыми приобрели огромную популярность в сети, бывший президент Украины Виктор Янукович.

Схожий курьезный случай с шапкой произошел при Януковиче в 2013 году.

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18 ноября в Киеве во время официальной церемонии встречи президента Виктора Януковича и президента Азербайджана Ильхама Алиева произошел казус с начальником почетного караула.

Он держал в правой руке саблю, а в левой — ножны. Сделав очередное движение, капитан случайно задел саблей свою фуражку и та слетела с его головы. Однако военный не растерялся и быстро подхватил фуражку на ножны, которые держал левой рукой.

Символичное падение венка

Но, пожалуй, среди конфузов Януковича случай с падением венка стал наиболее примечательным.

17 мая 2010, на четвертом месяце правления, при возложении венков президентами Украины и России к памятнику Неизвестному солдату в Киеве ветер сорвал один из них от крепления, и тот обрушился на Януковича.

И хотя после инцидента работники пресс-службы президента Украины попросили журналистов не давать кадры с падением венка на Януковича в эфир, уже через несколько часов видео появилось в интернете.

Янукович и двери

В феврале 2010 года Виктора Януковича едва не ударила дверь, когда он заходил в помещение Рады.

Mercedes с президентом остановился возле красной ковровой дорожки, положенной возле входа в парламент.

Когда Янукович уже должен был зайти в помещение, обе двери вместе закрылись, и едва его не ударили. Охрана бросилась спешно отворять двери.

Янукович, Путин, Медведев и конфеты

В 2004-м году тогда еще премьер Виктор Янукович, президент России Владимир Путин и глава его администрации Дмитрий Медведев участвовали в церемонии по случаю годовщины освобождения Украины от фашистов. На трибуне Янукович предложил Путину леденцы. Тот отказался, а Медведев взял один.

Видео вновь получило популярность, когда между Украиной и Россией начались "торговые войны".

Ющенко

В сентябре 2017 года курьезный случай произошел с третьим президентом Виктором Ющенко. В электричке "Киев-Перемышль" пограничники его не узнали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

"На польской границе к экс-президенту Ющенко подходит пограничник-поляк. Говорит очень вежливо: Вы похожи на украинского господина президента. Мол, это вам комплимент, уважаемый", — сообщила она.

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В ответ на это Ющенко, по словам Ванниковой, только промолчал, стараясь не привлекать внимания к своей особе. Но его "сдали" пассажиры электрички, которые поведали пограничнику: "Это и есть наш президент. Разве его можно не узнать?".

По материалам из открытых источников интернет