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    Аналитика и комментарии

    Не венок, так шапка. Курьезы с президентами

    (обновлено: )33510
    Как-то не заладилось у Порошенко с солдатами почетного караула. Во время приветствия президента Австрии у гаранта произошел курьез с шапкой солдата. Впрочем, украинцам уже не привыкать к казусам украинских президентов.
    Петр Порошенко вернул стрелку почетного караула упавшую шапку
    ТСН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Улетела шапка 

    В среду, 14 марта, на встрече президента Петра Порошенко и президента Австрии Александера ван дер Беллена случился курьезный случай. 

    Порошенко поднял шапку воина
    Скриншот видео
    Порошенко поднял шапку солдата почетного караула

    Во время официальной церемонии встречи в Киеве у здания Администрации президента у солдата почетного караула ветром сдуло шапку с трезубцем, которая упала на землю.

    Согласно протоколу солдат не мог поднять слетевшую шапку. Порошенко решил это сделать за него. 

    Видео инцидента обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook. 

    "Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", – написал пресс-секретарь.

    В соцсетях эта новость вызвала бурную реакцию. Большинство  отреагировали с сарказмом. В частности, пользователи писали: "У меня упал доход. Можно то же самое повторить, только с баблом?", "Уже имеет опыт, на инаугурации целый гвардеец упал", "Уже сверху намекают, что "не по Сеньке шапка"", "Шапка шапкой, а когда кортеж сбил пенсионера, то никто и не бросился на помощь" и др. 

    sharij.net
    Петр Порошенко поднимает шапку

    Кто-то припомнил президенту и ужасные условия на военном полигоне "Широкий лан": "Попонтоваться захотелось? Тогда лопату в руки и чистить грязь на полигон "Широкий Лан"".

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    Некоторым случай с шапкой напомнил поведение предшественника Петра Порошенко – Виктора Януковича: тот сам признавался, что в молодости срывал шапки с прохожих и гребешки. 

    Пользователи отмечают: "Венок на голову не упал?", "У Яника (Виктор Янукович – ред.) также когда-то был курьез с шапкой" и "Значит, до конца сроку не добудет" и т.п.

    При этом некоторые посчитали, что этот инцидент был продуман политехнологами Порошенко. 

    "Злой рок"

    Следует отметить, что как-то не заладилось у Порошенко с солдатами почетного караула. 

    Ранее в ноябре 2017 года во время памятных мероприятий в Киеве в честь погибших во время Голодомора, солдат почетного караула потерял сознание.

    Причиной обморока врачи тогда назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове парня. 

    И как известно, это не первый случай. Впервые солдат свалился с ног прямо во время инаугурации Порошенко.

    Янукович 

    Известен своими конфузами, видео с которыми приобрели огромную популярность в сети, бывший президент Украины Виктор Янукович

    Схожий курьезный случай с шапкой произошел при Януковиче в 2013 году.

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    18 ноября в Киеве во время официальной церемонии встречи президента Виктора Януковича и президента Азербайджана Ильхама Алиева произошел казус с начальником почетного караула. 

    Он держал в правой руке саблю, а в левой — ножны. Сделав очередное движение, капитан случайно задел саблей свою фуражку и та слетела с его головы. Однако военный не растерялся и быстро подхватил фуражку на ножны, которые держал левой рукой. 

    Символичное падение венка

    Но, пожалуй, среди конфузов Януковича случай с падением венка стал наиболее примечательным. 

    17 мая 2010, на четвертом месяце правления, при возложении венков президентами Украины и России к памятнику Неизвестному солдату в Киеве ветер сорвал один из них от крепления, и тот обрушился на Януковича.

    И хотя после инцидента работники пресс-службы президента Украины попросили журналистов не давать кадры с падением венка на Януковича в эфир, уже через несколько часов видео появилось в интернете. 

    Янукович и двери

    В феврале 2010 года Виктора Януковича едва не ударила дверь, когда он заходил в помещение Рады. 

    Mercedes с президентом остановился возле красной ковровой дорожки, положенной возле входа в парламент. 

    Когда Янукович уже должен был зайти в помещение, обе двери вместе закрылись, и едва его не ударили. Охрана бросилась спешно отворять двери.

    Янукович, Путин, Медведев и конфеты

    В 2004-м году тогда еще премьер Виктор Янукович, президент России Владимир Путин и глава его администрации Дмитрий Медведев участвовали в церемонии по случаю годовщины освобождения Украины от фашистов. На трибуне Янукович предложил Путину леденцы. Тот отказался, а Медведев взял один. 

    Видео вновь получило популярность, когда между Украиной и Россией начались "торговые войны". 

    Ющенко

    В сентябре 2017 года курьезный случай произошел с третьим президентом Виктором Ющенко. В электричке "Киев-Перемышль" пограничники его не узнали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова

    "На польской границе к экс-президенту Ющенко подходит пограничник-поляк. Говорит очень вежливо: Вы похожи на украинского господина президента. Мол, это вам комплимент, уважаемый", — сообщила она. 

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    В ответ на это Ющенко, по словам Ванниковой, только промолчал, стараясь не привлекать внимания к своей особе. Но его "сдали" пассажиры электрички, которые поведали пограничнику: "Это и есть наш президент. Разве его можно не узнать?". 

    По материалам из открытых источников интернет 

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