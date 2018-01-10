Воля: новый формат по Донбассу – или мифы, или лукавство

РИА Новости Украина

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна сделать два основных шага – организовать прямые переговоры с Россией и изменить "минский формат".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией… что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – подчеркнул он.

Кравчук также отметил, что вторым шагом является изменение "минского формата", который нужно наполнить другим смыслом. По словам бывшего главы государства, также можно перейти к "будапештскому формату".

Сколько бы ни было форматов, какими бы они ни были, в них будет неизменна позиция РФ, уверен политолог-международник, эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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"Или будет какой-то новый формат с той же позицией РФ или формата вообще не будет. Кроме того, неизменной останется позиция ведущих государств, вовлеченных в процесс переговоров. Почему? Потому что нельзя вычеркнуть из жизни событий зимы 2013-2014 годов (вооруженные парамилитарные формирования, которой шли в наступление, революция, растоптаные соглашения от 21 февраля). Нельзя вычеркнуть из жизни много неприятного в действиях украинской власти после Януковича", – пишет Воля на своей странице в Facebook.

А все эти разговоры о каких-то новых форматах, где каким-то чудом будет неизменна позиция России, США, Европы, и при этом что-то кардинально изменится – это создание мифов, считает политолог. Или – откровенное лукавство.