События 1991 года, когда в августе Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) была предпринята попытка государственного переворота, приблизили провозглашение независимости Украины, считает первый президент страны Леонид Кравчук.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.