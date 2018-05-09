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    Политика

    Кучма обозначил главную тему встречи Порошенко с лидерами ФРГ и Франции

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    По словам второго президента Украины, весь "корень решения проблем в Донбассе - в России". Леонид Кучма уверен, что в расшиирении "нормандского формата" нет смысла.
    Леонид Кучма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Ситуация в Украине будет главной темой встречи президента Петра Порошенко с лидерами Германии и Франции в Аахене, заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма.

    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном. Архивное фото
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Порошенко с Меркель и Макроном: что будет в приоритете?

    Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    "Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации в Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией", — сказал Кучма на пресс-конференции во вторник.

    По словам второго президента Украины, весь "корень решения проблем (в Донбассе — Ред.) в России". Кучма уверен, что, сколько бы в "нормандском формате" ни было стран, от этого ничего не изменится.

    В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

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