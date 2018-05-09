Кучма обозначил главную тему встречи Порошенко с лидерами ФРГ и Франции

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Ситуация в Украине будет главной темой встречи президента Петра Порошенко с лидерами Германии и Франции в Аахене, заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма.

Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Я уверен, что больше там речь будет идти о ситуации в Украине, а вопрос — как решить главную проблему с Россией", — сказал Кучма на пресс-конференции во вторник.

По словам второго президента Украины, весь "корень решения проблем (в Донбассе — Ред.) в России". Кучма уверен, что, сколько бы в "нормандском формате" ни было стран, от этого ничего не изменится.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.