Контактная группа в Минске требует решить проблему мобильной связи в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа обратилась в Кабмин с просьбой решить вопрос мобильной связи в ДНР и ЛНР, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

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"Представитель Украины в трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях", — написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена, но ДНР по-прежнему остается без украинской сотовой связи.