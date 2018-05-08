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    Украина быстрыми темпами идет от государства к территории без законов – Кучма

    Тема:

    Судебная и конституционная реформы в Украине (543)

    (обновлено: )482100
    По словам бывшего президента Леонида Кучмы, необходимо научится выполнять действующую Конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.
    Леонид Кучма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы, заявил на пресс-конференции во вторник бывший президент Леонид Кучма.

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    За более чем 20 лет с момента принятия Конституция Украины несколько раз подвергалась серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

    "Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни Конституция, ни законы, ничто",- сказал Кучма.

    По его словам, необходимо научится выполнять действующую Конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.

    Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, этот процесс "поставлен на паузу".

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