Украина быстрыми темпами идет от государства к территории без законов – Кучма

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы, заявил на пресс-конференции во вторник бывший президент Леонид Кучма.

За более чем 20 лет с момента принятия Конституция Украины несколько раз подвергалась серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

"Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни Конституция, ни законы, ничто",- сказал Кучма.

По его словам, необходимо научится выполнять действующую Конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.

Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине, этот процесс "поставлен на паузу".