Многострадальная Конституция: менять не переменять

Андрей Инициалов, для РИА Новости Украина

Основной закон в Украине изменяли неоднократно и всегда не ради народа, но ради достижения сиюминутных политических выгод той или иной властной команды. Хотя цели всегда заявлялись самые благородные.

Вот и сейчас — за год до выборов — вновь вспомнили о несовершенстве документа. Во время общественно-политического форума реанимационное пакета реформ "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства" премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что полномочий у правительства "гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины".

По мнению премьера, в связи с этим нужно работать над изменениями в закон о Кабинете министров Украины. Но не только.

"Разумеется, нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение вообще законодательства к четкому разделению сфер ответственности и полномочий", — сказал Гройсман.

К истории вопроса. Кучма

Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года в достаточно драматических обстоятельствах (заседание Рады длилось 24 часа без перерыва), и уже в 2000 году президент Леонид Кучма предпринял попытку внести изменения в документ, инициировав всенародный референдум.

Гражданам тогда предложили высказаться относительно двухпалатного парламента (бикамерализм), о праве президента распускать парламент, если в течение месяца не бдет сформировано постоянно действующее большинство или в течение трех месяцев не будет утвержден бюджет, о сокращении количества нардепов (с 450 до 300), а также о лишении депутатов неприкосновенности. Украинцы поддержали эти изменения, однако результаты референдума в имевшихся на тот момент политических обстоятельствах не были имплементированы.

Позднее сведущие люди (в том числе экс-президент Леонид Кравчук) поясняли в СМИ: неудавшаяся реформа задумывалась ради того, чтобы Кучма мог сохранить власть уже в роли премьера с расширенными полномочиями — речь шла "о скрытых интересах политических группировок".

Парламентско-президентская республика

Изменения в Конституцию Украины были внесены в декабре 2004 года, после победы "оранжевой" революции (или первого Майдана". Украина из президентско-парламентской республики превратилась в парламентско-президентскую: полномочия главы государства были ограничены, а полномочия Верховной Рады и правительства расширены.

В частности, был изменен порядок назначения министров. Так, кандидатуру премьера президент мог подать в парламент только по предложению коалиции депутатских фракций, составляющих конституционное большинство.

Эти изменения заложили основу для острого противостояния между тогдашними президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко.

Ющенко пытался предпринять меры для того, чтобы добиться отмены этих изменений (например, шла речь о создании конституционного совета), но — безуспешно.

Снова президентско-парламентская

То, что не удалось Ющенко, легко сделала команда президента Виктора Януковича. В 2010 году в Конституционный суд "регионалами" был направлен запрос о конституционности реформы 2004 года. Результат был вполне предсказуем: КСУ отменил "Конституцию-2004" и вернул Конституцию 1996 года (соответственно, вернул президентско-парламентскую республику). Оппозиция в связи с этим заявляла об "узурпации власти".

Команда Януковича планировала внесение дальнейших изменений в Основной закон, но этим планам не суждено было сбыться — помешал второй Майдан.

…и опять парламентско-президентская

Второй Майдан закончился бегством Януковича из страны, вчерашняя оппозиция стала властью. В феврале 2014 года Верховная Рада восстановила действие Конституции-2004 (основанием стало процедурное нарушение — решение КСУ тогда было принято без голосования в парламенте).

Таким образом, теперь в Украине снова парламентско-президентская форма правления. Хотя многие политики заявляют, что это — лишь на бумаге, тогда как реальные полномочия сконцентрировал в своих руках ныне действующий президент Петр Порошенко, и вся политика делается в кабинетах АП.

Децентрализация и судоустройство

Евромайдан привел не только к возвращению к Конституции-2004, но и к войне на востоке страны. Стало понятно, что для "сшивания" страны необходимы кардинальные изменения (в том числе и изменение Основного закона).

Порошенко в 2015 году подал в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. В частности, проектом предусмотрены финансовая децентрализация регионов, введение института префектов, предоставление президенту права распускать местные советы. Кроме того, педусмотрена возможность специального порядка осуществления местного самоуправления в отдельных (неподконтрольных Киеву — ред.) районах Донецкой и Луганской областей.

Предполагаемые изменения вызвали резкую критику со стороны политиков и экспертов, считающих, что это даст слишком много рычагов влияния президенту.

Однако частично изменения вносятся. В 2016 году Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию в части правосудия, дав старт судебной реформе. Критики Порошенко и здесь усматривают попытку главы государства взять под фактический контроль судебную систему.

Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации, которые предполагают расширение полномочий местных властей, были приняты Радой в первом чтении в 2015 году. В проекте содержится норма об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Для принятия изменений в целом Рада должна проголосовать за законопроект во втором чтении. Для этого необходимо конституционное большинство в 300 депутатов, однако в Раде в настоящее время нет консенсуса по этому вопросу.

Отметим, что конституционная реформа по децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Перетягивание каната

Судя по всему, открытые и "поковерные" игры вокруг Конституции будут продолжаться: кланы и выражающие их интересы политические группировки (имеющие форму "партий") будут и дальше заняты "перетягиванием каната", стремясь добиться большего влияния. Осенью прошлого года глава МВД Арсен Аваков заявил, что у партии "Народный фронт" есть подготовленный проект Конституции, предусматривающий "четкое разграничение" полномочий президента и главы правительства.

По словам Авакова, сейчас система такова, что президент и премьер априори сталкиваются в конфликтах (об этом неоднократно заявляли и другие политики — ред.). В общем, нужна Конституция, которая устранит дуализм власти.

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Министр отметил, что проект будет внесен в Раду тогда, когда его готово будет поддержать конституционное большинство.

По информации осведомленных источников, обсуждаются несколько проектов конституционных изменений. В частности, снова идет речь о сокращении количества нардепов и о необходимости создания двухпалатного парламента. И, конечно, о депутатской неприкосновенности — как показывает практика, это вечный для Украины вопрос.

Президент как "визионер и супервайзер"?

Позднее тот же Аваков заявил, что надо внести такие изменения в Конституцию, чтобы "…сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент – визионер и супервайзер".

По мнению главы МВД, нынешний президент мог бы пойти на выборы с такой программой. Но захочет ли уверенный в своем втором сроке Порошенко стать "визионером" и "супервайзером" — большой вопрос.

Пока что президент делает акцент совсем на другом. Так, Порошенко заявил о намерении в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию, согласно которым стратегической целью Украины будет членство в ЕС и НАТО.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.