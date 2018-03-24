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    Членство в ЕС и НАТО. Порошенко намерен внести изменения в Конституцию

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (336)

    (обновлено: )8807
    В ближайшее время Петр Порошенко планирует инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы указать в ней "стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе".
    Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО. Об этом Порошенко заявил на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины.

    Олег Жданов. Архивное фото
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    "В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", – заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

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    Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

     

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