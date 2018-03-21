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    Порошенко назвал сроки вступления Украины в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (335)

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    Президент Петр Порошенко заявил, что вместе с Киевом Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, а государства НАТО "могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".
    Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

    По его словам, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

    Олег Жданов. Архивное фото
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    "Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом Альянса", — сказал Порошенко, слова которого приводит "Украинская правда".

    От добавил, что вместе с Киевом Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, а государства НАТО "могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".

    Порошенко отметил, что после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

    "Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года", — сказал он.

    Президент добавил, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.

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    Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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