Порошенко назвал сроки вступления Украины в НАТО

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом НАТО. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

По его словам, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом Альянса", — сказал Порошенко, слова которого приводит "Украинская правда".

От добавил, что вместе с Киевом Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, а государства НАТО "могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".

Порошенко отметил, что после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

"Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года", — сказал он.

Президент добавил, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.

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Ранее президент Петр Порошенко ранее написал Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству Украины в альянсе. НАТО уже официально признала стремление Украины получить полноценное членство и предоставило Украине статус страны-аспиранта.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.