Военный союз ЕС вступит в конкуренцию с НАТО – Жданов

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Совет Европейского Союза одобрил "дорожную карту" по реализации программы военно-технического сотрудничества государств-членов ЕС — PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. "Дорожная карта" определяет стратегическое направление и указания о том, как структурировать дальнейшую работу в процессе реализации и управления программой.

В программе PESCO участвуют 25 из 28 стран-членов ЕС. Совет Европейского Союза принял решение о ее запуске четыре месяца назад.

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Что представляет собой программа военного сотрудничества Европы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Касается ли программа военно-технического сотрудничества государств-членов ЕС непосредственно Украины? Какое значение PESCO имеет для нас?

— В принципе, она нас не касается, эта программа. Мы можем только развивать с ними сотрудничество в плане обмена опытом и военно-техническое сотрудничество в плане покупки вооружений. Все остальное, основная цель этой программы, направлено на то, чтобы в конечном итоге мечту ЕС о создании сил безопасности в Европе на базе стран-членов ЕС, воплотить в жизнь. Для того, чтобы впоследствии сказать США: "Янки, гоу хоум" и "НАТО нам больше не надо", и тем самым стать политически более независимыми и в военном плане — более защищенными.

Но с другой стороны, Украина взяла курс на НАТО. Как здесь поступить?

— Не надо идеализировать. Не сотвори себе кумира. То, что мы взяли курс на НАТО, это ориентир тех стандартов, которые мы собираемся развить в наших вооруженных силах и в нашей системе обороны. Поэтому это абсолютно не говорит о том, что завтра мы будем подавать заявку на вступление в НАТО, и мы точно также и с ЕС сотрудничаем, у нас Ассоциация подписана, но мы прекрасно понимаем, что перспектива вступления в ЕС — это перспектива будущего, но не настоящего.

То есть, пока реальных планов по вступлению Украины нет?

— Абсолютно правильно. Нам надо меньше декларировать свои намерения и больше делать, для того чтобы сближаться в военно-техническом отношении с НАТО, а в экономическом отношении — с ЕС. И вот когда мы будем подтягиваться к их уровню, вот тогда мы можем поднимать вопрос о членстве. Может быть, нам тогда уже не надо будет членство и вступление.

Насколько мощными и дееспособными могут стать объединены военные силы ЕС?

— В принципе, это прямой конкурент НАТО, и идея создания объединенных сил в Европе была заложена изначально еще в документах по подготовке объединения Европы, и занимался этим вопросом тогдашний канцлер Германии Герхард Шредер. Он хотел начать объединение Европы с военного союза, в результате чего и поплатился должностью канцлера, потому что США даже вмешались в миротворческую миссию, заменили её в Югославии войсками НАТО, для того, чтобы не упустить этого контроля. А на самом деле, это реально военный союз объединенной Европы, и по боевым потенциалам он вполне составит конкуренцию НАТО.

Как будет дальше развиваться ситуация?

— Я думаю, что США будут прилагать максимальные усилия для того, чтобы как можно дальше оттянуть этот процесс. Но я думаю, процесс — неизбежный. Если Европа хочет политической независимости и стать на одну ступеньку с США в геополитике, то они должны любой ценой создать этот военный союз, начиная с подписания бумаг и договоров в рамках Шенгенской зоны, или в рамках всего ЕС, заканчивая вплоть до выделения реальных частей и подразделений в состав объединенных сил и создания единого штаба по управлению объединенными силами в Европе.

Насколько такое объединение может повлиять на наращивание военной мощи России?

— Здесь большого влияния не окажет, потому что на сегодняшний день у РФ нет реальных возможностей — ни экономических, ни финансовых — для наращивания своей боевой мощи. Кроме политических заявлений, вот как мы слышим речь президента России, на сегодняшний день… я напомню, просто два таких примера. Помните, "Адмирал Кузнецов"? Знаменитый Дымоход "Кузя" его прозвали в российских соцсетях. Он второй год стоит в ожидании ремонта. А, на минуточку, это флагман российского военного флота. То же самое можно приводить в пример танк "Армата", который три года ездит по Красной площади, и никто его вживую не видел, что он из себя представляет. То есть, в России — больше заявлений, но нет экономической и финансовой возможности для наращивания военных потенциалов.

Между тем, председатель общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что программа сотрудничества Украины и НАТО — двигатель реформ в стране. В эфире "ГС" он заявил, что проведение межпарламентского совета Украина-НАТО доказывает поддержку со стороны стран-членов Альянса, и этот диалог между парламентами помогает нам построить четкую внешнюю политику.