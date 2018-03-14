Франция и НАТО: нужно решить - или вместе, или врозь

РИА Новости Украина

В пятницу 2 марта соотвествующий документ был внесен депутатами партии "Непокоренная Франция" на рассмотрение Национальной ассамблеи Франции. В поправке к законопроекту о военном планировании страны на 2019-2025 годы предлагается подтвердить стратегическую независимость от НАТО: "Везде, где бы НАТО ни осуществляло свои вмешательства, например, в Афганистане или Ливии, всё заканчивалось неописуемым хаосом, сопровождаемым усилением терроризма, миллионами беженцев, разорением городов и исчезновением стран с карты мира".

Ситуацию для Sputnik комментирует Джордже Кузманович (Djordje Kuzmanovic), официальный представитель партии "Непокоренная Франция" по международным вопросам и обороне:

"Данная поправка является частью той программы, которая была предложена "Непокоренной Францией" во время предвыборной президентской кампании. В этой программе предлагалось выйти из НАТО, являющейся милитаристской организацией, которая мешает принятию Францией стратегических решений, лишает ее независимости и возможности влиять на судьбу мира. Хватит быть у США на подхвате.

НАТО представляет собой военное воплощение гегемонистских устремлений США. Хотим ли мы сильную и независимую Европу, у которой будет своя собственная позиция по международным вопросам? Или же мы хотим Европу, которая будет подчиняться приказам США?

Мы уже не раз имели возможность убедиться в том, что США препятствуют тому, чтобы Европа сама определяла свою позицию по тем или иным международным вопросам. Запрещают продавать вооружение другим странам — вспомните случай с продажей истребителей Rafale Египту. То же самое в геополитике — Жан-Ив Ле Дриан, приехавший с визитом в Иран, фактически поддержал новую геополитическую линию Дональда Трампа , ведущую к новому витку напряженности в отношениях с Ираном. Не говоря уже о ситуации на Украине, где мы встали на сторону США, а ведь украинский кризис представляет собой проблему для мира в Европе. Это касается и системы противоракетной обороны, в которой Франция участвует с 2012 года по инициативе Франсуа Олланда и которая является одной из основных причин нынешней напряженности в отношениях с Россией. twitter.com/NATO НАТО на запоре, а Украина снова аспирант

Как вы можете видеть, для Европы и в частности для Франции независимость и мир возможны исключительно вне системы НАТО.

Мы также требуем пересмотра европейских соглашений. Мы против системы европейской обороны не потому, что она европейская, а потому что сегодня она не рассматривается вне системы НАТО. Поэтому, естественно, выход из состава НАТО возможен только при условии пересмотра европейских соглашений, в частности в том, что касается обороны.

НАТО имеет смысл только в контексте войны. Эта организация должны была кануть в лету вместе с Варшавским договором. Однако вопреки обещаниям, данным сначала Советскому союзу, потом России, расширение НАТО на восток продолжалось, вплоть до Грузии, вплоть до Украины, что отразилось на отношениях с Россией. Абсолютно однозначно можно сказать, что НАТО препятствует хорошим отношениям между Францией и Россией.

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