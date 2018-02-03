Конституция не предполагает, что у президента может быть отпуск - нардеп

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Отпуска высших должностных лиц государства, будь то президента или премьер-министра, во всех странах мира называются рабочими отпуск, заявил внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

Нардеп подчеркнул, что 116 статья Конституции Украины предусматривает исключительные полномочия президента, поэтому он не имеет права, например на время отпуска, передавать свои полномочия.

"Конституция Украины даже не предполагает, что президент может иметь отпуск. И нет такого положения, что отпуск президента может составлять, например, 45 дней. Следовательно, как действовать в такой ситуации? Имеет ли президент право на отдых? Очевидно, что имеет, как и все люди", — заявил Чумак в эфире телеканала ZIK.

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В то же время он отметил, что вопрос в том, каким должен быть такой отдых? И здесь ситуация такова, объясняет депутат, что отпуска президентов во всех странах мира называются рабочими отпусками.

"Куда бы президент не ехал, он должен брать с собой охрану. Ведь представьте, например, что на Мальдивы приплыли боевые пловцы Российской Федерации и подменили нам Президента. К тому же все главы государства, когда выезжают на отдых, должны брать с собой весь офис, который обеспечит непрерывность выполнения полномочий и власти", — резюмировал Чумак.

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Напомним, во вторник, 30 января, выяснилось, что генеральный прокурор Юрий Луценко с семьей провел зимний отпуск на Сейшельских островах. По данным СМИ, неделя отдыха на элитном курорте обошлась главе ГПУ в 52 000 евро.

Ранее также сообщалось, что президент Петр Порошенко провел новогодний отпуск (с 1-го по 8-ое января) на Мальдивских островах. СМИ утверждают, что глава государства, отдыхавший под другим именем, выложил за элитный отдых около $500 000.