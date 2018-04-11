Коррупционный лоббизм и/или Конституционный Суд

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Предпасхальная неделя рискует запомнится не только антиолигархическими маршами "правых сил" и очередной нехваткой голосов народных депутатов за отмену е-декларирования для антикоррупционеров, но и массой рассмотренных и даже принятых Радой лоббистко-коррупционных законопроектов.

К сожалению, запомнится она таковой разве что экспертам и узким специалистам, потому что основной массе населения Украины не до каких-то там законопроектов. Тем не менее, с последствиями от принятых документов столкнуться придется многим. И вот тогда… тогда единственным защитником их прав окажется Конституционный Суд Украины с начавшим действовать в этом году механизмом рассмотрения конституционных жалоб граждан.

Отмечу, что после смены омбудсмена, фактически только в КСУ теперь можно пожаловаться на произвол и нарушение прав. Поскольку нынешний омбудсмен Денисова — представитель парламентской коалиции образца 2015-2018гг и вряд ли будет хоть что-то делать "в пику" своим коллегам — народным депутатам.

В противовес этому, действующий глава КСУпрофессор Киево-Могилянской Академии Станислав Шевчук, который стал судьей Конституционного суда еще в феврале 2014 года, пройдя по квоте Верховной Рады — равно удален как от коалициантов так и от президента. Напомню, что в 2009 году именно он сменил на посту судью от Украины в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) своего учителя, известного правоведа, доктора юридических наук профессора Владимира Григорьевича Буткевича (сейчас возглавляет рабочую группу по наработке предложений по конституционному регулированию прав, свобод и обязанностей человека в Конституционной комиссии). Так что имея за плечами почти пятилетку работы в ЕСПЧ Шевчук не просто знаком с европейской правозащитной практикой, а долгое время был ее проводником.

Именно поэтому, после его назначения в феврале этого года в активе КСУ появились решения, которые приняты в интересах граждан Украины и против того, что напринимали коалицианты в плане ограничения социальных прав украинцев. В первую очередь отмечу решение КСУ относительно незаконности налогообложения пенсий.

С чем же, возможно, придется столкнуться украинцам и с какими жалобами они будут вынуждены отправится в Конституционный суд? Рассмотрю на примера несколько законопроектов, находившихся на рассмотрении парламента на неделе 3-6 апреля и даже принятых не сессии.

Начну с проекта закона про концессии (№8125У). За него, между прочим, Рада проголосовала. Итак, что нас ожидает после того, как закон подпишет президент:

— заключение концессионных договоров (по решению КМУ) сможет проводится без проведения конкурсной процедуры. Это увеличивает риски коррупционных злоупотреблений при передаче в концессию государственного имущества;

— заключение концессионного договора путем прямых переговоров с арендатором государственного имущества. Таким образом формируется схема массового преобразования арендаторов на концессионеров без платы за концессию, что приведет к значительным бюджетным потерям и отсутствии доступа к концессиям для инвесторов;

— прекращение права постоянного пользования земельным участком предприятия, учреждения, организации, если размещенное на ней недвижимое имущество становится объектом государственно-частного партнерства или объектом концессии. Так как при этом не определено на основании чего концессионер / партнер приобретает право на пользование этим участком, то возвращение предприятию участка после завершения договора концессии не предусмотрено и не определен способ обновления права постоянного пользования. То есть, фактически, владельца могут лишить права на земельный участок в любой момент без компенсаций.

Таким образом, закон о концессиях предлагает свой, внесудебный и мало похожий на конституционный способ смены владельца недвижимого имущества. Но это не один такой уникальный закон. Например, нормы законопроекта №6049-д со непроизносимым названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине" предполагают… предоставить органам местного самоуправления (ОМС) право решения земельного спора. Вследствие чего, решение ОМС становится основанием для утверждения технической документации и внесения соответствующих сведений в Государственный земельный кадастр об изменении собственника земельного участка. Таким образом, организовывается внесудебный механизм отчуждения имущества и прав собственности на землю. Как следствие, кто заплатил "голове ОМС" за «правильное решение» — тот и стал владельцем земли.

Этим же законопроектом предлагается нарушить конституционный принцип равенства в доступе к использованию земель путем изменения расчетного механизма передачи земель государственной и коммунальной собственности под полевыми дорогами в аренду. Сделать это предполагается за счет использования неопределенных и непонятных терминов вроде "существенная часть массива земель", "доступ к краю массива" и др. Как следствие, законопроект провоцирует конфликт интересов между потенциальными арендаторами, возникновения судебных споров и тому подобное.

Но и это еще не все. Также, предлагается… корректировать расположения земельных участков и путем изменения местоположения их границ. Это нарушает основополагающие свойства земельного участка, как объекта недвижимости и противоречит части 1 статьи 79 Земельного кодекса, согласно которой земельный участок — это часть земной поверхности с установленными границами, определенным местом расположения, с определенными относительно него правами. Поэтому изменение местоположения границ приведет к возникновению другого участка с другим кадастровым номером и соответственно это будет новый объект собственности. Фактически, это теневая схеме смены арендатора или собственника земельного участка. Полагаю, не надо пояснять к чему приведет появление такого "законного механизма" передачи прав собственности на землю к моменту окончания действия моратория на продажу земли?

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Единственным барьером на пути подобных коррупционных схем, на данные момент остается КСУ. А лоббизм парламентариев не заканчивается… потому, будем следить за новыми инициативами такого рода.