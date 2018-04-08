"Друзья Украины" аплодируют реформам стоя, но просят переделать

Павел Рудяков, эксперт

Неисповедимы пути истинных реформаторов. Неизведанные тайны хранят они. Настолько неизведанные, что для самих реформаторов нередко не очень понятно, где начинается то, что именуется реформой, в чем оно состоит, когда заканчивается, и что следует делать после того, как очередную реформу приходится объявлять завершенной.

Общественная организация "Американская сеть друзей Украины" (Friends of Ukraine Network — FOUN), в состав которой входят авторитетные политики, отставные дипломаты, ученые, эксперты, высказала свое мнение по поводу реформаторских усилий Киева. Общая оценка, по их мнению, высока. "За последние четыре года украинская власть на пути к демократии сделала больше, чем за предыдущие двадцать лет", — констатировали "друзья". Поспешив, правда, добавить при этом, что останавливаться не стоит. В частности потому, что некоторые реформы из-за незавершенности не выполняют те задачи, которые должны были выполнять.

"Мы аплодируем Украине за то, что она сделала во многих областях за последние четыре года, — читаем в сообщении "FOUN", — но ей надо приложить еще больше усилий и преданности в борьбе с всеохватывающей, давно существующей коррупцией в государственной и частной сфере". Все, вроде бы, верно, подавляющее большинство украинских граждан готовы были бы подписаться под каждым словом этого заявления. А вот дальше начинаются загадки, потому что члены организации предлагают Киеву заняться реформированием того, что стало результатом тех самых успешных, с их точки зрения, реформ, за которые они хвалят украинскую власть.

Присмотревшись и прислушавшись к тому, что говорят американские "друзья Украины", внимательнее, не составит особого труда заметить, что все сказанное на сто процентов укладывается в ту модель, в соответствии с которой в США и Европе предпочитают судить о том, что происходит как в Украине, так и в высших эшелонах ее власти. Логика, на которой эта модель основана, проста, как чайник. С одной стороны, Запад признает, что Украина и официальный Киев — "большие молодцы", с другой, — заявляет, что им надо продолжать делать то, что им советуют новые партнеры. Реальное положение вещей, при этом, заведомо отодвигается в сторону. Решающее же значение приобретает, если можно так выразиться, "концептуальный" взгляд на украинскую ситуацию, в соответствии с которым в Украине все хорошо уже хотя бы потому, что она решительно разорвала связи с Россией.

Эталоном такого тенденциозного "концептуализма" (на самом же деле — глубоко политизированного подхода) служит позиция специального представителя секретаря Госдепа США Курта Волкера по Донбассу. В одном из интервью, например, он характеризует ситуацию на нашем востоке так: "Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, в других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью". Не надо быть большим специалистом по Украине, не надо глубоко разбираться в истоках кризиса, в который погружена страна, чтобы понять, сколь поверхностны эти рассуждения и оценки, сколь далеки они от реального положения вещей…

Из того, что Киеву после прихода к власти "прозападной" элиты удается, по мнению Запада, особенно хорошо, чаще всего называется борьба против коррупции. С точки зрения внутреннего украинского восприятия, такая точка зрения воспринимается, естественно, как ненаучная фантастика, факт, однако, остается, тем не менее, фактом: за антикоррупционную работу киевскую власть наперебой хвалят и в США, и в Европе. Ее же — эту работу — на фоне своего личного участия в ней не устает преподносить миру как одно из самых крупных достижений Киева Петр Порошенко. Глядя на весь этот международный цирк, не покидает ощущение, что украинская борьба с коррупцией это — некий особый вид жизнедеятельности, к самой коррупции не имеющий отношения, а существующий сам по себе и сам для себя. А также дающий определенные основания для того, чтобы о нем говорить.

Среди приоритетов, которыми, по мнению "друзей", Киеву следует заняться в 2018 г., упомянуто "реформирование НАПК", Национального агентства противодействия коррупции — новой для Украины институции, созданной, как все помнят, в рамках реформирования государственной системы борьбы против коррупции. Под реформированием в данном случае предложено понимать обновление руководства НАПК, а также организацию его работы так, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль над проверкой имущества и доходов украинских чиновников. Иными словами, американцы настоятельно советуют Киеву незамедлительно браться за дело, которое иначе, чем реформированием реформированного, не назовешь. Если так, то история с украинскими реформами приобретает вообще какое-то фантасмагорическое звучание. Получается, что они — реформы — нужны не самим украинцам, а кому-то другому или даже третьему, кто пытается заставить их делать то, что этот кто-то считает правильным и желательным.

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В истории искусства известно такое явление, как "чистое" искусство, искусство ради искусства. То есть, искусство, не отражающее жизнь, а оторванное от нее и от какой-либо связи с ней. Применительно к нашей теме и к нашему случаю можно сказать, что украинские реформы это — "чистое" реформирование, иначе говоря, реформирование ради реформирования, без связи с жизнью и без желания такую связь устанавливать.