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    Политика

    Реформа Рады. Депутаты сделали первый шаг

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    Как рассказали авторы законопроектов, целью их инициативы является внедрение "прозрачного и эффективного" способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 7550 и 6256, которые предусматривают реформу парламента, начиная со следующего, 9-го, созыва.

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    За соответствующие решения проголосовали, соответственно, 241 и 229 народных депутатов.

    По словам авторов законопроекта 7550, целью их инициативы является внедрение "прозрачного и эффективного" способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов в зависимости от количественного состава депутатских фракций на основе их предложений по принципу д'Ондта, сообщает "Украинская правда".

    Принцип д'Ондта предусматривает, что должности распределяются между депутатскими фракциями и группами последовательно, одна за другой. Очередную должность получает депутатская фракция или группа, имеющая наибольшую квоту.

    После каждой полученной должности квота депутатской фракции или группы пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

    Также проект предусматривает, что фракции и группы вносят предложения относительно должностей в комитете в порядке очередности, начиная с тех депутатских объединений, чье количество наибольшее.

    Депутат Елена Сотник от "Самопомочи" сказала, что этот закон избавит парламент от "договорняков и дерибана должностей".

    Законопроект 6256 предлагает сократить количество комитетов Рады с 27 до не более 20, чтобы их количество соотносилась с количеством и сферами деятельности министерств.

    Кроме того, согласно этому документу, парламент может создать новый или ликвидировать ранее созданный комитет, изменить название комитета либо предмет его ведения только в случае образования нового министерства либо реорганизации или ликвидации существующего министерства.

    Также законопроект предлагает, чтобы Кабинет министров образовывал не более 20 министерств.

    Ранее Федерика Могерини заявляла, что в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

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