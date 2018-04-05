Реформа Рады. Депутаты сделали первый шаг

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 7550 и 6256, которые предусматривают реформу парламента, начиная со следующего, 9-го, созыва.

За соответствующие решения проголосовали, соответственно, 241 и 229 народных депутатов.

По словам авторов законопроекта 7550, целью их инициативы является внедрение "прозрачного и эффективного" способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов в зависимости от количественного состава депутатских фракций на основе их предложений по принципу д'Ондта, сообщает "Украинская правда".

Принцип д'Ондта предусматривает, что должности распределяются между депутатскими фракциями и группами последовательно, одна за другой. Очередную должность получает депутатская фракция или группа, имеющая наибольшую квоту.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции или группы пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Также проект предусматривает, что фракции и группы вносят предложения относительно должностей в комитете в порядке очередности, начиная с тех депутатских объединений, чье количество наибольшее.

Депутат Елена Сотник от "Самопомочи" сказала, что этот закон избавит парламент от "договорняков и дерибана должностей".

Законопроект 6256 предлагает сократить количество комитетов Рады с 27 до не более 20, чтобы их количество соотносилась с количеством и сферами деятельности министерств.

Кроме того, согласно этому документу, парламент может создать новый или ликвидировать ранее созданный комитет, изменить название комитета либо предмет его ведения только в случае образования нового министерства либо реорганизации или ликвидации существующего министерства.

Также законопроект предлагает, чтобы Кабинет министров образовывал не более 20 министерств.

Ранее Федерика Могерини заявляла, что в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.