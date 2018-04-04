Президентский законопроект о нацбезопасности прошел комитет Рады

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять 5 апреля за основу президентский законопроект "О национальной безопасности Украины" (№ 8068). Соответствующее решение принято на заседании комитета 4 апреля, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Был проведен комитет, и мы решили, что за базу мы берем законопроект № 8068, внесенный Президентом Украины. Были проведены уже несколько рабочих групп с привлечением экспертов НАТО, ЕС, посольств наших союзников. Учтены позиции автора законопроекта… Для того, чтобы все это формализировать и, чтобы завтра 11:00 мы могли приступить к рассмотрению этого законопроекта, одобрено постановление Верховной Рады "О принятии за основу проекта закона "О национальной безопасности Украины", — сказал председатель профильного комитета Сергей Пашинский.

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