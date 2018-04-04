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    Президентский законопроект о нацбезопасности прошел комитет Рады

    (обновлено: )6701
    Как отмечается, были проведены уже несколько рабочих групп с привлечением экспертов НАТО, ЕС, посольств союзников. Кроме того, учтены позиции автора законопроекта.
    Указ президента Украины. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять 5 апреля за основу президентский законопроект "О национальной безопасности Украины" (№ 8068). Соответствующее решение принято на заседании комитета 4 апреля, сообщает корреспондент "Укринформа".

    "Был проведен комитет, и мы решили, что за базу мы берем законопроект № 8068, внесенный Президентом Украины. Были проведены уже несколько рабочих групп с привлечением экспертов НАТО, ЕС, посольств наших союзников. Учтены позиции автора законопроекта… Для того, чтобы все это формализировать и, чтобы завтра  11:00 мы могли приступить к рассмотрению этого законопроекта, одобрено постановление Верховной Рады "О принятии за основу проекта закона "О национальной безопасности Украины", — сказал председатель профильного комитета Сергей Пашинский.

    Ранее Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа.

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