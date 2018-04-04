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    Комитет Рады взял под контроль ситуацию вокруг телеканала ZIK

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    Как отмечается, комитет Верховной рады по вопросам свободы слова проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ZIK.
    Блокада телеканала ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова принял решение взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг украинского телеканала ZIK, сообщает в среду в сайт телеканала.

    "Сегодня, 4 апреля, комитет Верховной рады по вопросам свободы слова проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ZIK", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

    В сообщении также приводятся слова главы этого комитета Виктории Сюмар, которая обещала следить за расследованием. "Думаю, что можем обратиться к руководителям правоохранительных органов тоже это сделать (взять дело под контроль), ведь это дело уже является резонансным. Мы будем следить за расследованием. Поэтому я очень надеюсь, что пикетирование будет снято", — сказала Сюмар.

    Ранее Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

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