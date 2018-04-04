Комитет Рады взял под контроль ситуацию вокруг телеканала ZIK

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова принял решение взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг украинского телеканала ZIK, сообщает в среду в сайт телеканала.

"Сегодня, 4 апреля, комитет Верховной рады по вопросам свободы слова проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ZIK", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В сообщении также приводятся слова главы этого комитета Виктории Сюмар, которая обещала следить за расследованием. "Думаю, что можем обратиться к руководителям правоохранительных органов тоже это сделать (взять дело под контроль), ведь это дело уже является резонансным. Мы будем следить за расследованием. Поэтому я очень надеюсь, что пикетирование будет снято", — сказала Сюмар.

Ранее Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.