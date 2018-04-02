"Реформа" налоговой. Бизнес схватился за голову, чиновники потирают руки

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Шило на мыло

На днях Кабинет министров заявил о ликвидация районных органов ГФС (в прошлом — налоговой службы). Как заявили в правительстве, это первый этап структурной реорганизации ГФС, который позволить областным подразделениям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районным структурам сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

"Следующий шаг структурной реорганизации ГФС — создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС", — цитируются в сообщении слова министра финансов Александра Данилюка.

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Таким образом, первый этап реформирования в Украине Государственной фискальной службы подходит к финишу. Однако по факту бизнесмены не ощутили никаких преимуществ о того, что название "налоговая" служба изменили на "фискальная". От смены названия ничего не поменялось, равно как и от массового перехода на "электронную форму отчетности", которая также оказалась фарсом.

Предприниматели жалуются, что в результате перехода только на электронную отчетность сервера налоговой стали регулярно "виснуть", поэтому документы выслать не получается. Фискалы к тому же, запретили регистрировать налоговые накладные позднее 18:00, что вызвало у бизнеса массу проблем. У предпринимателей стали массово не принимать налоговые накладные, что было чревато штрафными санкциями и невозвратом НДС для экспортеров. Лишь волна недовольства среди бизнеса вынудила налоговиков продлить прием накладных до 20.00, однако проблема осталась нерешенной.

Основной головной болью для бухгалтеров предприятий является несовпадение в кодах для налоговых накладных. Если ты их не указал корректно, фискалы не регистрируют налоговую накладную, в итоге страдает и предприятие и его контрагент. В итоге, предприятие получает внушительный штраф, и рискует потерять статус плательщика НДС. А в таком случае с налогоплательщиком никто не захочет работать, поскольку у него нет статуса плательщика НДС. За годы "реформы" налоговая успела так поссориться с предпринимателями, что те находятся на грани фискального бунта, как было во время Налогового майдана в 2011 году.

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На втором этапе реформ фискалы планируют поставить под свою контроль всех физлиц, в том числе тех, которые получают доходы из-за границы. Их обяжут декларировать все свои доходы и платить с них налоги, что явно не понравится родственникам заробитчан, которые живут за счет зарплаты родственников-гастарбайстеров.

Граждан также обяжут платить налоги с гонораров, зарплат, авторских отчислений, дивидендов, наследства. Для этого планируют объединить все базы данных украинских граждан, вычисляя, где физлицо получало лишнюю копейку. Эти данные станут основанием и для отмены жилищных субсидий, поскольку государство хочет сократить количество субсидиантов на 20-30%.

Финбезовцы вместо мытарей

Однако вся работа по "реформированию" ГФС может потерять смысл, поскольку в скором времени их функции перейдут к новому органу — Госбюро финансовой безопасности. Соответствующий законопроект о создании Бюро уже подготовило президентское окружение.

"Бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа. Ведь именно это обнаруживает реальные и потенциальные правонарушения в экономической сфере", – заявил президент Порошенко в декабря в ходе встречи с представителями бизнеса.

Однако слова президента расходятся с реалиями. На деле глава государства хочет получить абсолютно лояльный себе фискальный орган, которые получит все полномочия силовых органов.

"Этот орган прямо подчиняется президенту и, по сути, расширяет власть президента. Там дальше устанавливается авторитарный стиль управления, потому что, президент, по сути, самостоятельно назначает директора этого нового фискального органа. И дальше директору он дает все полномочия, чтобы выстраивать кадровую политику. Общественный контроль как бы есть, но он, по сути, фиктивный. Общественный совет не будет иметь достаточных полномочий", — заявила РИА Новости Украина вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Юлия Дроговоз.

Уволить главу Госбюро финбезопаности можно будет раз в год, однако только после того, как будет подан отчет, после чего Верховна Рада имеет право на основании отчета отправить его в отставку, если это решение наберет 226 голосов. Как вариант, 150 депутатов должны подписать письмо об увольнении главы Госбюро, однако за это решение опять таки должны проголосовать 226 человек, подчеркивает Дроговоз.

"Кроме того, Госбюро фактически дублирует работу НАБУ, поскольку новому органу дали похожие полномочия и задачи, кроме того, у них будет много инструментов по сбору и анализу информации. Они будут иметь доступ ко всем базам, создавать своим аналитические программы, которые будут обрабатывать все массивы информации, иметь доступ ко всем банковским счетам юридических и физлиц, доступ к аудиторским отчетам, иметь очень широкие полномочия в доступе ко всем базам данных.

У меня вызывает сомнение, что эта структура будет эффективно работать, поскольку она по сути авторитарна. Эффективность ее работы зависит от персоналий, от людей которые назначат, то есть, от их моральных качеств и профессионализма. То есть, придет хороший менеджер, хорошо, а вот если придет плохой, то он получит весь инструментарий для "кошмаривания" бизнеса. Доступ общественности к проверке работы Госбюро будет закрыт, равно как и других органов власти. У финбезовцев не будет никаких противовесов.

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Будет поставлена под вопрос и работа ГФС. Я спрашиваю налоговиков, что вы будете делать, когда госюро финбезопасности будет сформировано? По сути, они будут дублировать все функции ГФС, они получат все базы данных, данные таможни, систему управления рисков, службу внутренней безопаности, налоговики станут фактически консультантами, поскольку все функции правоохранительных органов должны перейти в полномочия Госбюро финбезопасности", — сообщила эксперт.