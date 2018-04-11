Украина придет к гендерному равенству через... 170 лет

Антон Почемухин, для РИА Новости Украина

Украинская общественность настаивает на утверждении в украинском законодательстве гендерно-правовой экспертизы всех без исключения законопроектов. Об этом сообщила нардеп Ирина Суслова на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, такая экспертиза должна предусматривать не только анализ законопроектов, но и оценку их влияния на гендерное равенство и предоставление профессионального заключения по этому вопросу.

Депутат отметила, что сейчас такую экспертизу должно осуществлять Министерство юстиции, однако действующий механизм гендерно-правовой экспертизы нельзя признать эффективным: Минюст проводит экспертизу исключительно законопроектов, которые подаются от Кабмина.

"Мы настаиваем, чтобы такую экспертизу проходили все законопроекты, которые регистрируются в стенах Верховной Рады Украины", — заявила Ирина Суслова.

С этим согласилась директор БО "Благотворительное общество "Киевский институт гендерных исследований". Марфа Скорик, отметившая, что гендерно-правовая экспертиза, которую осуществляет Минюст, является частичной, а методические рекомендации были разработаны еще в 2006 году — их надо персемотреть и обновить.

Соответствующий законопроект предусматривает, что экспертизу действующего законодательства и нормативно-правовых актов должен осуществлять Кабинет Министров, а всех законопроектов — Верховная Рада Украины.

Как сообщила председатель ОО "Лига защиты прав женщин "Гармония равных" Александра Голуб, предлагается, чтобы Кабмин и глава Верховной Рады в двухмесячный срок разработали соответствующий порядок проведения экспертизы и методику.

"Также мы предлагаем, чтобы гендерная экспертиза осуществлялась вместе с научной перед первым чтением в обязательном порядке", — сказала Голуб.

Консультант Национального демократического института международных отношений Людмила Чернявская напомнила, что обеспечение гендерно-правового равенства на уровне законодательства является одним из требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Подписав соглашение, Киев тем самым взял на себя определенные обязательства и в этой сфере.

Но на данный момент в Украине вопросам гендерно-правового равенства уделяют недостаточно внимания, подчеркнула заведующая отделом теории государства и права Института государства и права им. В.М. Корецкого Наталья Онищенко. По ее словам, об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что сегодня в украинском парламенте лишь 12% женщин, тогда как "европейские развитые демократии говорят о 30%".

"По данным некоторых публикаций, нам нужно еще 170 лет, чтобы мы достигли гендерного равенства", — резюмировала Онищенко, чьи слова приводит сайт Кризисного медиа-центра.

Стоит отметить, что в Украине далеко не все в восторге от обязательств следовать вслед за Европой в вопросах гендерной политики. На днях в Киеве прошел массовый марш защитников традиционных семейных ценностей, потребовавших от властей прекратить потакание пропаганде сексуальных девиаций, защитить мораль в школе.

Особое возмущение протестующих вызвало снятие с сайта президента Украины петиции в которой содержалось требование принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и для защиты семейных ценностей. Петицию подписали более 23 тысяч граждан, но в офисе омбудсмена сочли, что в документе будто бы есть признаки подстрекательства и дискриминации относительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности. И направили соответствующее письмо в президентскую администрацию.

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В связи с этим участники марша потребовали уволить чиновницу, подписавшую это письмо. Во время митинга у офиса омбудсмена протестующие пообещали "вынести из кабинетов"чиновников, которые хоть слово скажут против традиционной семьи. По словам организаторов, эта акция носила предупредительный характер, а в случае необходимости в защиту семьи выступят десятки и сотни тысяч граждан.