"Не знаю, выдержим ли". Кучма о введении миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что процесс ввода миротворческой миссии ООН в регион может занять несколько лет.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь Киев настаивает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Во времени это (введение миротворцев ООН — Ред.) настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет. Это несколько лет", — сказал Кучма журналистам во вторник.

По его словам, только согласование Совбеза ООН о направлении миротворцев в Донбасс продлится до конца года. "А потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их", — заявил он, добавив, что "решать (ситуацию — Ред.) надо с Москвой с помощью США".

При этом, по мнению Кучмы, если миротворцы не будут контролировать российско-украинскую границу и не будут введены на всю территорию Донбасса, то конфликт будет заморожен.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10,3 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.