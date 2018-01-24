наверх
24.01.201821:51
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в ДНР

    (обновлено: )83504
    В случае получения официального разрешения на въезд на неподконтрольную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Компания "Vodafone-Украина" не может проверить  или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом в эфире "Радио Донбас.Реалии" заявила начальник отдела по связям с общественностью компании "Vodafone-Украина" Виктория Рубан.

    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев
    Новый кризис: Донбасс минус Vodafone

    "Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", — заявила Виктория Рубан.

    Она отметила, что в случае получения официального разрешения на въезд на неподконтрольную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности.

    "На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей… Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", — сказала Виктория Рубан.

    Она отметила также, что вопрос о ситуации со связью в Донецкой области вынесено на переговоры контактной группы в Минске.

    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе. На прошлой неделе работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР по-прежнему остается без украинской сотовой связи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко и Шефчович
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?