Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
Чтобы сделать отмену платы за роуминг возможной, ЕС выдвинет ряд требований украинским операторам, в частности, улучшить покрытие мобильной связи, подчеркнул специалист по мобильному маркетингу Юрий Бабич.
Своим "реформированием" налогообложения ФЛП государство снова загоняет бизнес в тень, создает безработных, которым еще надо платить помощь, подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
Договор предлагают заключать между абонентом, оператором и провайдером телекоммуникаций в письменной или любой другой форме. За телеком-компаниями остается обязанность собирать персональные данные всех без исключения пользователей.
Нацкомиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию сим-карт. Это обозначает, что в установленный властью срок почти каждый гражданин будет обязан предоставить свои персональные данные чиновникам, считает юрист Андрей Портнов.
Президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что операторы не смогут позволить себе технику, которая будет записывать информацию на 90 или больше суток.
По данным местных СМИ, электричество в городе отключают не на три часа, как было анонсировано, а на семь-восемь. При попытке позвонить на экранах мобильных телефонов появляется надпись "Сбой связи" или "Вызов завершен, нет соединения".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.