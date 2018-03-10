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    мобильная связь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046Донбасс: новое перемирие
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864Донбасс: новое перемирие
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Ситуация на юго-востоке Украины
    Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса - болезненная тема
    08:56 05.02.2018
    1906Донбасс: новое перемирие
    В Донецке сейчас тихо, взрывы не слышны, а обстрелы 2 января были, скорее, провокационными, чем системными, сообщил Артем Маслаков.
    Леонид Кучма
    Контактная группа в Минске требует решить проблему мобильной связи в ДНР и ЛНР
    16:30 26.01.2018
    618Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер, Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях.
    Cпециалист по мобильному маркетингу и разработке Юрий Бабич
    После отмены роуминга с ЕС наши абоненты будут платить больше - эксперт
    12:41 13.09.2017
    393Европа открывает для украинцев свои границы
    Чтобы сделать отмену платы за роуминг возможной, ЕС выдвинет ряд требований украинским операторам, в частности, улучшить покрытие мобильной связи, подчеркнул специалист по мобильному маркетингу Юрий Бабич.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    За регистрацию мобильных заплатят сами потребители – Ляпина
    16:18 23.08.2017
    768
    Своим "реформированием" налогообложения ФЛП государство снова загоняет бизнес в тень, создает безработных, которым еще надо платить помощь, подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
    Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
    Как в России. В Украине готовят регистрацию всех мобильных абонентов
    10:52 09.08.2017
    2579
    Договор предлагают заключать между абонентом, оператором и провайдером телекоммуникаций в письменной или любой другой форме. За телеком-компаниями остается обязанность собирать персональные данные всех без исключения пользователей.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Диктатура возвращается. Портнов о тотальной слежке за украинцами
    00:49 07.05.2017
    1814
    Нацкомиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию сим-карт. Это обозначает, что в установленный властью срок почти каждый гражданин будет обязан предоставить свои персональные данные чиновникам, считает юрист Андрей Портнов.
    Президент компании Адамант Иван Петухов
    Эксперт: после расширения полномочий СБУ мобильные операторы уйдут с рынка
    21:12 27.03.2017
    2753
    Президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что операторы не смогут позволить себе технику, которая будет записывать информацию на 90 или больше суток.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    Юрист: массовое использование технологии MobileID в Украине - сомнительно
    04:14 25.12.2016
    516Взрыв в здании полиции в Ровно
    Юрист IT-практики адвокатского объединения "Юскутум" Нестор Дубневич в эфире "Голоса Столицы" проанализировал, насколько реальны перспективы скорого внедрения предложенной Кабмином системы MobileID.
    Ситуация в зоне АТО. Авдеевка
    В ДНР и ЛНР выведут из строя украинские мобильные операторы - ГУР МО
    21:00 26.03.2016
    3440Донбасс: мир или война.
    Согласно информации на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины, планируется вывод из строя инфраструктуры украинских мобильных операторов на подконтрольной ДНР и ЛНР территории.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    В Севастополе пропала мобильная связь - СМИ
    11:51 25.11.2015
    420Энергоблокада: Крым без электричества
    По данным местных СМИ, электричество в городе отключают не на три часа, как было анонсировано, а на семь-восемь. При попытке позвонить на экранах мобильных телефонов появляется надпись "Сбой связи" или "Вызов завершен, нет соединения".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
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