По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
Нацкомиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию сим-карт. Это обозначает, что в установленный властью срок почти каждый гражданин будет обязан предоставить свои персональные данные чиновникам, считает юрист Андрей Портнов.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Егор Штокалов заявил, что законодательной нормы, которая регулирует механизм проверки регистрации киевлян по месту жительства, на сегодняшний день не существует.
По словам заместителя министра юстиции Сергея Петухова, в НАПК решили пойти путем публичного обвинения Минюста вместо устранения недостатков в утвержденном Порядке проведения контроля и полной проверки е-деклараций.
Эксперт по вопросам права Иван Смольный отметил, что постановление правительства о новом порядке регистрации места проживания предусматривает незначительные изменения, которые лишь облегчают гражданам прохождение этой процедуры.
По информации НБУ, платежная система PayPong создана для осуществления переводов наличных или безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины.
МРЭО возобновляют работу. Нормативные акты, регулирующие работу приемника этой структуры, не были приняты Верховной Радой и, очевидно, уже не будут приняты в этом году, отметил юрист Александр Баньчук.
Сообщается, что "сейчас разрабатывается порядок, в котором будет указано, на каких основаниях милиция будет фиксировать пребывание лица, которое будет перемещено и было вынуждено переехать на другие территории".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".