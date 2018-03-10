наверх
10.03.201805:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    регистрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО в Украине
    18:51 03.01.2018
    98
    По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Диктатура возвращается. Портнов о тотальной слежке за украинцами
    00:49 07.05.2017
    1814
    Нацкомиссия по связи и информатизации Украины (НКРСИ) готовит паспортизацию сим-карт. Это обозначает, что в установленный властью срок почти каждый гражданин будет обязан предоставить свои персональные данные чиновникам, считает юрист Андрей Портнов.
    Адвокат Егор Штокалов
    Законного способа контролировать регистрацию жителей Киева нет - Штокалов
    03:16 27.12.2016
    227Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Егор Штокалов заявил, что законодательной нормы, которая регулирует механизм проверки регистрации киевлян по месту жительства, на сегодняшний день не существует.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Минюст не принял разработанный НАПК порядок проверки е-деклараций
    04:43 25.11.2016
    193Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам заместителя министра юстиции Сергея Петухова, в НАПК решили пойти путем публичного обвинения Минюста вместо устранения недостатков в утвержденном Порядке проведения контроля и полной проверки е-деклараций.
    Паспорт гражданина Украины
    Новые правила регистрации проживания с точки зрения юриста
    07:44 25.04.2016
    23532Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Эксперт по вопросам права Иван Смольный отметил, что постановление правительства о новом порядке регистрации места проживания предусматривает незначительные изменения, которые лишь облегчают гражданам прохождение этой процедуры.
    Паспорт Украины
    Порядок регистрации местожительства не меняется - Гунько
    19:47 22.04.2016
    389
    Согласно постановлению Кабинета министров, функция регистрации местожительства была передана органам местного самоуправления. При этом сам процесс регистрации, по сути, не меняется.
    Национальный банк Украины
    НБУ согласовал правила новой платежной системы PayPong
    22:10 09.03.2016
    715Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации НБУ, платежная система PayPong создана для осуществления переводов наличных или безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины.
    Плотницкий регистрирует новорожденных в Луганске. Видео
    В Луганске показали первые свидетельства о рождении в ЛНР 
    05:35 03.02.2016
    473Донбасс: мир или война.
    Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий вручил трем семьям в Луганске, у которых появились новорожденные, первые свидетельства о рождении образца ЛНР.
    Футбол. Лига Чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико. Архивное фото
    ФИФА приостановила запрет на регистрацию игроков в отношении "Реала" и "Атлетико"
    22:21 29.01.2016
    27
    Запрет на регистрацию новых футболистов, введенный в отношении мадридских "Реала" и "Атлетико", приостановлен в ожидании результатов рассмотрения апелляций.
    Сотрудник ГАИ. Архивное фото
    Депутаты так и не проголосовали за преемника МРЭО - эксперт
    20:22 10.11.2015
    428Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    МРЭО возобновляют работу. Нормативные акты, регулирующие работу приемника этой структуры, не были приняты Верховной Радой и, очевидно, уже не будут приняты в этом году, отметил юрист Александр Баньчук.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД усилит контроль за регистрацией граждан по месту проживания
    12:08 21.02.2015
    1189
    Сообщается, что "сейчас разрабатывается порядок, в котором будет указано, на каких основаниях милиция будет фиксировать пребывание лица, которое будет перемещено и было вынуждено переехать на другие территории".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Игроки ФК Шахтер. Архивное фото
    Донецкий "Шахтер" "переехал" в Мариуполь
    17:16 14.02.2018
    1393
    Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц, футбольный клуб "Шахтер" получил новую регистрацию в Мариуполе. На официальном сайте "горняков" по-прежнему значится старый адрес.
    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
    Все теги

    Организации