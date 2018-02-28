Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Осенью вступит в силу новый порядок регистрации мобильных абонентов. Он заключается в том, что пользователи телекоммуникационных услуг смогут зарегистрироваться без заключения договора в письменной форме в офисе оператора.

Процедуру можно пройти дистанционно — абоненты будут присылать свои данные операторам с помощью электронной цифровой подписи, BankID и других средств электронной идентификации личности, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Там также отметили, что в настоящее время 90 процентов абонентов является незарегистрированными. Соответственно, им недоступен весь перечень телекомуслуг. Например, они не могут рассчитывать на возврат неиспользованных средств со своих мобильных счетов. Плюс, анонимность абонентов способствует развитию мошенничества.

Подробнее о нововведениях для мобильных абонентов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала старший юрист-консульт по регуляторным отношениям "Lifecell" Наталья Чудовская.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете нам конкретно пояснити, що зміниться через 9 місяців, коли порядок набере чинності? Як абоненти повинні будуть реєструватися, і як оператор "Lifecell" ставиться до нововведення?

— Дуже дякую за запитання. Це дуже актуальна новина для нас усіх. Йдеться про рішення Національної комісії зв’язку та інформатизації, яка регулює порядок реєстрації знеособлених абонентів, тобто абонентів, які обслуговуються без укладення письмового договору. Наразі реєстрація є добровільною, тому що це передбачено законом. Абонент має право зареєструватись, тобто, абоненти не зобов’язані ще реєструватись, вони виключно мають право це зробити. І оновлена процедура, яка набуде чинності через 9 місяців, передбачає, що абонент не зобов’язаний з’являтися в офіс до оператора і пред’являти свій паспорт, а може це зробити дистанційно, як Ви вже зазначили, за допомогою інтернету та найбільших здобутків з електронної ідентифікації світової спільноти – BankID, MobileID та електронно-цифрового підпису. Це означає, що абонент зможе з більшим комфортом здійснити реєстрацію, а оператори скоротять свої видатки на утримання магазинів, оброблення інформації у паперовій формі та виплату винагороди особам, які безпосередньо здійснюють такі дії. Оператор «Lifecell» щиро підтримує таку ініціативу комісії і вітає зазначені нововведення, оскільки весь ринок телекомунікацій активно співпрацював з регулятором для того, щоб добитися цих змін.

Наскільки цифрова ідентифікація безпечна для самих громадян?

— Це абсолютно безпечно, оскільки там вичерпний перелік, як Ви самі зазначили BankID, електронно-цифровий підпис або інші методи альтернативної ідентифікації. Вони є максимально захищеними, оскільки використовуються у багатьох країнах світу, таких як Швеція, Фінляндія, Естонія, Канада та Австрія. Це означає, що зазначені заходи ідентифікації забезпечують максимальну верифікацію. У випадку з BankID банк підтверджує, що зазначена особа є її користувачем, і звичайно це вже питання до самої особи, щоб вона обережно ставилася до своїх засобів, наприклад, до пароля, до своєї банківської картки, або пароля до свого електронно-цифрового підпису. Але такі ж вимоги висуваються до зберігання паспорту або інших документів, які посвідчують особистість.

Зараз майже 90% користувачів мобільного зв’язку в Україні анонімні. Для самих громадян це плюс чи мінус, і чому?

— Звичайно, зазначене питання є досить індивідуальним. Кожен абонент сам вирішує, чи укладати йому договір у письмовій формі, чи отримувати послуги знеособлено, чи реєструватись в оператора без укладення письмового договору. Водночас слід зазначити, що такий низький рівень зареєстрованості абонентів також викликаний тим, що наявна наразі чинна процедура реєстрації є досить незручною, оскільки вимагає особистої присутності абонента в магазині оператора з пред’явленням паспорту, а також тим фактом, що абоненти не усвідомлюють до кінця переваг, які може надати їм реєстрація. Зокрема, можу навести такий приклад, на разі найбільші оператори мобільного зв’язку розпочинають розгортання мереж 4-го покоління, і для того, щоб скористуватися послугами на рівні технології 4G необхідно буде змінити свою сім-картку. Для того, щоб це зробити, абоненти повинні будуть прийти в офіс до оператора та пройти ідентифікацію на предмет того, що вони є користувачами цієї картки. Так, наприклад, абоненти, які вже є зареєстрованими, можуть бути звільнені від проходження такої ідентифікації, оскільки для цього необхідно лише пред’явити паспорт. Так само зареєстровані абоненти можуть отримувати роздруківки про надані послуги, спожиті послуги за певний період часу, а от анонімним абонентам така послуга недоступна. Серед іншого, зареєстровані абоненти захищені від ризику, що їхній мобільній мобільний номер буде привласнено шахраями, а у випадку, якщо мобільний номер прив’язаний до банківської картки, це зараз є досить поширеною практикою, такі ризики стають набагато вагомішими. І звичайно для операторів дуже важливо, щоб абоненти були зареєстрованими, оскільки абонент стає не сірою лошадкою, а конкретною особою для оператора, і оператор може використовувати персоналізований підхід при наданні послуг таким абонентам.

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Пиар-директор "Водафон Украина" Виктория Рубан подчеркнула, что регистрация позволяет предоставлять абонентам более интересные услуги.

Яке Ваше ставлення до нововведення? Що це змінить, які плюси і мінуси, і власне яка офіційна позиція зараз компанії "Водафон"?

— По-перше, хочу сказати, що приводу для хвилювань зовсім немає, тому що йдеться лише про добровільну реєстрацію. Ніхто не буде примушувати нікого реєструватися, якщо людина не захоче. Тобто, фактично реєстрація абонентів надає нам можливість надавати їм більш цікаві послуги. Наприклад, всі останнім часом багато говорять про так звану послугу зміни оператора зі збереженням номеру. Коли такий сервіс буде запущено, для того, щоб їм скористатися, абонентові треба буде зареєструватися. Якщо він зареєстрований, то він може користуватися цим сервісом без усяких обмежень. Так само, зараз з’являється дуже багато цікавих сервісів, наприклад, мобільна комерція, коли людина може, використовуючи свій мобільний рахунок, сплачувати за деякі послуги або за деякі сервіси – це так само можливо лише за умови реєстрації абонентів. Тобто, насправді, це непогана послуга – хто захоче, той скористується, хто не захоче, той залишиться незареєстрованим.

Як оператори гарантуватимуть захист особистих даних абонентів?

— Так само, як гарантуємо зараз, тому що на сьогодні оператори зберігають величезні обсяги інформації про події, про користування послугами, і оператори витрачають мільйони навіть не гривень, а доларів для захисту цих даних.

Коли це розпорядження набере чинності, чи сподіваєтесь Ви на масову реєстрацію абонентів? Чи все-таки це відбуватиметься поступово?

— Мені здається, що не буде такого масового попиту на реєстрацію, тим більше, що це добровільна послуга. Через дев’ять місяців, наскільки я розумію, після прийняття рішення комісією, це рішення набуде чинності, і можна буде реєструватися в онлайні, адже йдеться про те, можна буде віддалено зареєструватися. На сьогодні можливо зареєструватися добровільно, але для цього треба мати паспорт і прийти у магазин, а з введенням електронної реєстрації це можна зробити віддалено тоді, коли людині буде зручно.

Як зареєструватися на місці? Для цього потрібен паспорт, треба прийти у магазин?

— Так, треба прийти в магазин зі своїм паспортом і зареєструватися, тобто, оператор на місці введе ваші паспортні дані, і вже до вашого номеру телефону будуть прив’язані особисті дані.

К слову, в конце 2017 года главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины "Киевастар", "Vodafone Украина" и Lifecell подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков.

Главный редактор сайта Gagadget.com Сергей Митяев считает, что с внедрением 4G Украина ликвидирует цифровое отставание от всего мира.