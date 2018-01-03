На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО в Украине

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет проводится с 9 по 31 января 2018 года, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

"Регистрация для участия в пробном ВНО, продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", — говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.

Результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.

Информацию о стоимость пробного ВНО размещен на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Ранее сообщалось, что в 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание, исключен русский язык.