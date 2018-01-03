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    Общество

    На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО в Украине

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    По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании будет проводится с 9 по 31 января 2018 года, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

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    "Регистрация для участия в пробном ВНО, продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", — говорится в сообщении.

    Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.

    Результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.

    Информацию о стоимость пробного ВНО размещен на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

    Ранее сообщалось, что в 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание, исключен русский язык.

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