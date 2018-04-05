наверх
05.04.201816:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    Рада освободит религиозные организации от сбора при регистрации

    21
    По данным пресс-службы ВР, законопроект принят за основу и по сути вносит ряд важных изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
    Верховная Рада, 5 апреля 2018
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада решила освободить религиозные организации от уплаты административного сбора при государственной регистрации, законопроект в первом чтении поддержали 237 депутатов.

    Сергей Слободчук
    Сергей Слободчук, facebook
    Слободчук: религиозная рознь добьет Украину

    По данным пресс-службы ВР, закон принят за основу. Он вносит ряд важных изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

    Действующая редакция данного закона не предусматривает уплату административного сбора религиозными организациями. При этом в законе нет четких норм об освобождении от данного налога.

    Также данный законопроект отменяет обязательное нотариального заверение документов, на основании которых осуществляется регистрация и изменение сведений о религиозных организациях.

    Ранее сообщалось, что кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине