Рада освободит религиозные организации от сбора при регистрации

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада решила освободить религиозные организации от уплаты административного сбора при государственной регистрации, законопроект в первом чтении поддержали 237 депутатов.

По данным пресс-службы ВР, закон принят за основу. Он вносит ряд важных изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Действующая редакция данного закона не предусматривает уплату административного сбора религиозными организациями. При этом в законе нет четких норм об освобождении от данного налога.

Также данный законопроект отменяет обязательное нотариального заверение документов, на основании которых осуществляется регистрация и изменение сведений о религиозных организациях.

Ранее сообщалось, что кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.