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    образование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
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    Инсулин
    Топ тем в Украине: ад для диабетиков, школьные страхи мариупольцев
    18:52 05.03.2018
    801
    Жительница Ивано-Франковска рассказала, каково жить диабетикам после очередной "реформы", в Днепре пытаются решить проблему с лифтами, а запорожцы пересылали друг другу наркотики в мягких игрушках. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Бондаренко: Украину ставят на место, она сама дала повод языковым законом. Видео
    Венгрия ставит Украину на место - политолог 
    05:40 19.02.2018
    1713Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин язвительно отреагировал на отказ венгров обсуждать язык образования
    12:30 15.02.2018
    744Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются, "читая заключение Венецианской комиссии, венгры путают венгерский язык с русским".
    Кабинет министров Украины
    В Кабмине резко отреагировали на требования Венгрии по закону об образовании
    14:01 14.02.2018
    5821Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заявление министра иностранных дел Венгрии - "хамское и недопустимое", Украина не может оставить его без внимания.
    Студенты в лаборатории
    Задача – выжить. Что происходит с системой высшего образования в Украине
    10:50 12.02.2018
    1006Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Сейчас государство существенно ограничивает количество бюджетных мест. Идет процесс выдачи государственных грантов на обучение сильным ученикам, и возникает здоровая конкуренция между вузами, рассказывает профессор Виктор Варгалюк.
    Студенты на лекции
    Из Украины разбегаются студенты и преподаватели
    07:48 29.01.2018
    4749Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
    Егор Стадный
    Стадный: принуждение в выборе языка обучения — позор Украины
    16:24 12.01.2018
    926Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Самый убедительный путь - показывать представителям нацменьшинств преимущества украинского культурного пространства и создавать интересные проекты на украинском языке, считает аналитик центра CEDOS.
    Главы МИД Украины и Румынии Павел Климкин (в центре) и Теодор Мелешкану (слева). Архивное фото
    Главы МИД Украины и Румынии обсудят закон об образовании в Черновцах
    10:54 10.01.2018
    116Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации МИД Украины, 11 января 2018 года в Черновцах состоится встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Румынии Теодора Мелешкану.
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО в Украине
    18:51 03.01.2018
    98
    По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
    Флаг США
    Мирить Украину с Венгрией будут штаты — эксперт
    18:16 29.12.2017
    394Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    США и ЕС заинтересованы в разрешении конфликта Венгрии и Украины, потому что наша страна — это форпост защиты многих интересов и демократических свобод в ЕС, считает Леонид Кистерский.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Гриневич: нацменьшинства будут учиться на украинском языке
    19:58 27.12.2017
    1373Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дух закона "Об образовании" заключается в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут обучаться и на родном языке... частично, сообщила Лилия Гриневич.
    Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?
    11:30 14.12.2017
    1337Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Рекомендации Венецианской комиссии по языковому вопросу в законе "Об образовании" в Украине назвали справедливыми, Киев готов их реализовать, но вопрос о русском языке остается открытым, пишут мировые СМИ.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: ЕС тоже использует языковую проблему Украины
    19:16 12.12.2017
    868Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Во власти Украины надеялись, что европейцы перестанут обращать внимание на вопрос языка и спустят его "на тормозах", но в ЕС жестко контролируют эту тему, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Юлия Осмоловская.
    Конфликт с Венгрией дорого обойдется Украине - Осмоловская
    19:07 08.12.2017
    1136Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам эксперта-международника, даже позитивное решение Венецианской комиссии по закону об образовании не поможет Украине урегулировать конфликт с Венгрией.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украина в Брюсселе обязалась не сокращать права меньшинств на образование
    18:07 08.12.2017
    354Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно совместному заявлению, принятому по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, Украина обеспечит "недискриминацию лиц, принадлежащих к меньшинствам, уважение к разнообразию и полный учет экспертных заключений органов Совета Европы".
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Венгрия назвала условия решения проблемы украинского закона об образовании
    13:13 08.12.2017
    610Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ни одно из прав венгерского меньшинства не может быть отчуждено и закарпатские венгры должны дать согласие на изменения в законодательстве об образовании.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Еврокомиссия судится с Венгрией из-за закона об образовании
    12:44 08.12.2017
    273Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венецианская комиссия считает, что венгерский закон о высшем образовании в целом соответствует европейским нормам, но его измененный вариант, который ужесточает правила в отношении иностранных вузов, содержит некоторые "очень проблематичные" положения.
    Закарпатье
    Венгры в Украине - проблема становится европейской
    12:20 08.12.2017
    13281Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, считает венгерский министр Петер Сийярто.
    Донецкий университет
    В ДНР отреагировали на отказ признавать Украиной дипломы ВУЗов республики
    15:17 24.11.2017
    808
    По словам представителя Минобразования ДНР, система образования ДНР развивается отдельно от украинской, признают в Украине или не признают дипломы ВУЗов "не столь важно, в принципе".
    Флаг Венгрии
    Будапешт ждет от Киева ответственности
    17:36 17.11.2017
    845Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Малоприятные для нас круги по европейской "воде", вызванные языковыми новациями в законе "Об образовании", продолжают расширяются. Венгрия предупредила Украину о недопустимости безответственных шагов в сфере религии.
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    В Кабмине резко отреагировали на требования Венгрии по закону об образовании
    14:01 14.02.2018
    5821
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заявление министра иностранных дел Венгрии - "хамское и недопустимое", Украина не может оставить его без внимания.
    Бондаренко: Украину ставят на место, она сама дала повод языковым законом. Видео
    Венгрия ставит Украину на место - политолог 
    05:40 19.02.2018
    1713
    Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
    Студенты в лаборатории
    Задача – выжить. Что происходит с системой высшего образования в Украине
    10:50 12.02.2018
    1006
    Сейчас государство существенно ограничивает количество бюджетных мест. Идет процесс выдачи государственных грантов на обучение сильным ученикам, и возникает здоровая конкуренция между вузами, рассказывает профессор Виктор Варгалюк.
    Инсулин
    Топ тем в Украине: ад для диабетиков, школьные страхи мариупольцев
    18:52 05.03.2018
    801
    Жительница Ивано-Франковска рассказала, каково жить диабетикам после очередной "реформы", в Днепре пытаются решить проблему с лифтами, а запорожцы пересылали друг другу наркотики в мягких игрушках. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин язвительно отреагировал на отказ венгров обсуждать язык образования
    12:30 15.02.2018
    744
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются, "читая заключение Венецианской комиссии, венгры путают венгерский язык с русским".
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