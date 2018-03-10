Жительница Ивано-Франковска рассказала, каково жить диабетикам после очередной "реформы", в Днепре пытаются решить проблему с лифтами, а запорожцы пересылали друг другу наркотики в мягких игрушках. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
Сейчас государство существенно ограничивает количество бюджетных мест. Идет процесс выдачи государственных грантов на обучение сильным ученикам, и возникает здоровая конкуренция между вузами, рассказывает профессор Виктор Варгалюк.
В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
Дух закона "Об образовании" заключается в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут обучаться и на родном языке... частично, сообщила Лилия Гриневич.
Рекомендации Венецианской комиссии по языковому вопросу в законе "Об образовании" в Украине назвали справедливыми, Киев готов их реализовать, но вопрос о русском языке остается открытым, пишут мировые СМИ.
Согласно совместному заявлению, принятому по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, Украина обеспечит "недискриминацию лиц, принадлежащих к меньшинствам, уважение к разнообразию и полный учет экспертных заключений органов Совета Европы".
Венецианская комиссия считает, что венгерский закон о высшем образовании в целом соответствует европейским нормам, но его измененный вариант, который ужесточает правила в отношении иностранных вузов, содержит некоторые "очень проблематичные" положения.
Малоприятные для нас круги по европейской "воде", вызванные языковыми новациями в законе "Об образовании", продолжают расширяются. Венгрия предупредила Украину о недопустимости безответственных шагов в сфере религии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
Сейчас государство существенно ограничивает количество бюджетных мест. Идет процесс выдачи государственных грантов на обучение сильным ученикам, и возникает здоровая конкуренция между вузами, рассказывает профессор Виктор Варгалюк.
Жительница Ивано-Франковска рассказала, каково жить диабетикам после очередной "реформы", в Днепре пытаются решить проблему с лифтами, а запорожцы пересылали друг другу наркотики в мягких игрушках. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
Академия лидерства представляет собой 10-месячную учебную программу для 17-18-летних, которые закончили среднюю школу. Президент Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии образовательного курса.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство Украины планирует в 2016 году отремонтировать и построить 1,7 тысячи километров дорог, открыть 100 опорных школ и закупить до 1 сентября тысячу школьных автобусов.
Согласно опросу "Состояние образования в Украине", проведенному в пяти крупных городах Украины — Львове, Киеве, Харькове, Одессе и Днепре — в августе-сентябре 2017 года, 68,2% украинцев считают образование полезным. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко призвал не смешивать отношения Польши и Венгрии в связи с законом об образовании, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".