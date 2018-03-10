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    Егор Стадный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Егор Стадный
    Стадный: принуждение в выборе языка обучения — позор Украины
    16:24 12.01.2018
    926Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Самый убедительный путь - показывать представителям нацменьшинств преимущества украинского культурного пространства и создавать интересные проекты на украинском языке, считает аналитик центра CEDOS.
    Вид на город Будапешт. Архивное фото
    В итоге Венгрия будет против Украины в процессах ЕС - Стадный
    16:33 13.12.2017
    714Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Венгрию волнует не вопрос языка, а потеря влияния в регионе, поэтому конфликт по поводу языка нельзя считать исчерпанным, он перейдет в замороженное состояние, заявил аналитик.
    Список абитуриентов. Архивное фото
    А справедливость где? Абитуриенты с высокими баллами плавают за бортом
    13:39 13.08.2017
    9135
    Высокие баллы больше не являются гарантией поступления на бюджет. Это подтвердила вступительная кампания 2017. Как оказалось, многие абитуриенты - лидеры рейтинга не смогли поступить: места госзаказа были аннулированы или их подвинули "квотники".
    Студенты. Архивное фото
    Стадный: в вузах нужно сократить количество стипендиатов
    16:03 30.11.2016
    202
    В эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный заявил, что обещанное Минфином повышение стипендий неэффективно.
    Студенты. Архивное фото
    Эксперт: увеличение госзаказа в вузах это популизм
    10:46 11.07.2016
    345Бунт студентов: где моя стипендия, чувак?
    Исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный отметил, что нелогично увеличивать количество мест госзаказа, оставляя финансирование на прежнем уровне. По его словам, качество бесплатного образования в Украине снизилось.
    Министерство Образования и Науки Украины
    Эксперт: МОН больше не будет влиять на распределение бюджетных мест в вузах
    17:12 24.06.2016
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    Исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный сообщил, что согласно с новой системой зачисления в высшие учебные заведения, бюджетные места будут распределяться между абитуриентами, а не вузами.
    Студенты. Архивное фото
    Там, где речь идет о сервисах государства, госзаказ надо оставить - эксперт
    07:41 16.08.2015
    87
    Реформа системы образования напрямую коснется и высших учебных заведений. Их финансирование посредством госзаказа хотят отменить. При этом эксперты считают целесообразно оставлять заказ в тех областях, где речь идет о сервисах государства.
    Абитуриентка. Архивное фото
    Финансирование вузов через госзаказ отменят - эксперт
    12:30 14.08.2015
    325
    Минобразования предлагает отменить финансирование вузов через госзаказ. Эксперт объясняет, что речь идет об изменении формы распределения государственных средств, а не об отмене бюджетного обучения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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