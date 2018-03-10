Высокие баллы больше не являются гарантией поступления на бюджет. Это подтвердила вступительная кампания 2017. Как оказалось, многие абитуриенты - лидеры рейтинга не смогли поступить: места госзаказа были аннулированы или их подвинули "квотники".
Исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный отметил, что нелогично увеличивать количество мест госзаказа, оставляя финансирование на прежнем уровне. По его словам, качество бесплатного образования в Украине снизилось.
Исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный сообщил, что согласно с новой системой зачисления в высшие учебные заведения, бюджетные места будут распределяться между абитуриентами, а не вузами.
Реформа системы образования напрямую коснется и высших учебных заведений. Их финансирование посредством госзаказа хотят отменить. При этом эксперты считают целесообразно оставлять заказ в тех областях, где речь идет о сервисах государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".