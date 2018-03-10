Министерство образования и науки намерено провести анализ докторской диссертации жены вице-премьер-министра - министра культуры Вячеслава Кириленко Екатерины на предмет возможного плагиата. Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Квит.
Проверено: если украинская власть что-то пламенно обещает, значит, этому не быть. Ее настоящие интересы и дела скрыты за шумными зрелищами, которыми щедро кормят народ, пытаясь заставить его забыть о хлебе.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил о неудовлетворительной работе ряда министров и возможном их увольнении, подал заявление об отставке глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Важные события проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко.
Министр образования и науки Сергей Квит уволил отдел внутреннего аудита министерства. Заместитель министра Олег Деревянко рассказал о том, по какой причине была уволена вся команда аудиторов ведомства.
Реформа системы образования напрямую коснется и высших учебных заведений. Их финансирование посредством госзаказа хотят отменить. При этом эксперты считают целесообразно оставлять заказ в тех областях, где речь идет о сервисах государства.
В нынешнем году, по словам министра, госзаказ отменен не был, однако, по информации Минобразования, правительство в 2015 году сократило госзаказ на обучение в вузах на 10-12% по сравнению с прошлым годом.
Министр образования Сергей Квит объявил, что со следующего учебного года Украина перейдет на 12-летнее среднее образование. Однако эксперты уверены, что для полноценного перехода на новую систему одного года подготовки недостаточно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".