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    Сергей Квит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Флаг Польши. Архивное фото
    Экс-министр прокомментировал "истерическое поведение" Польши
    05:31 10.11.2017
    1409Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению Сергея Квита, поведение по отношению к украинской политике исторической памяти "со стороны представителей некоторых соседних государств" свидетельствует об "имперских рецидивах".
    Школьный колокольчик
    1 сентября, День знаний. Что важно знать об образовании
    09:49 21.08.2017
    528День знаний в Украине
    Процесс превращения Украины в страну массовой эмиграции не обошел стороной выпускников школ – все больше абитуриентов выбирают ВУЗы соседних стран Евросоюза.
    Министр образования и науки Украины Сергей Квит
    Минобразования закрывает еще десять вузов - Квит
    20:55 01.03.2016
    946Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам министра образования Сергея Квита, количество университетов сокращается, потому что они "не предоставляют надлежащего качества и там не происходит надлежащий учебный процесс".
    Министр образования и науки Сергей Квит. Архивное фото
    Квит выступил против размещения в школах портретов политиков
    03:08 16.02.2016
    50
    По словам министра, школа должна закладывать в детях способность критически и независимо мыслить, а не приучать их к льстивости или культу руководящих лиц.
    Минобразования проверит на плагиат докторскую жены вице-премьера Кириленко. Видео
    МОН займется плагиатом в докторской супруги вице-премьера Кириленко 
    02:32 10.02.2016
    266
    Министерство образования и науки намерено провести анализ докторской диссертации жены вице-премьер-министра - министра культуры Вячеслава Кириленко Екатерины на предмет возможного плагиата. Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Квит.
    Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Арсен Аваков на коллегии МВД
    Перестановки в Кабмине: главной жертвой станет Порошенко – политолог
    09:55 22.01.2016
    1916
    Первых отставок в правительстве стоит ожидать уже в феврале-марте, когда депутаты ВР придут в себя после каникул, заявил политический эксперт Николай Спиридонов.
    Арсений Яценюк с дочерью и члены Кабинета министров Украины нарядили новогоднюю елку
    Яценюк и министры нарядили елку вместе с детьми 
    11:24 31.12.2015
    305
    Кабмин опубликовали фотографии, как члены украинского правительства вместе со своими детьми наряжали новогоднюю елку.
    Потасовка Парасюка с нардепами от Блока Петра Порошенко
    Две Украины, две жизни. Власть и народ живут в параллельных измерениях
    13:27 24.11.2015
    1313
    Проверено: если украинская власть что-то пламенно обещает, значит, этому не быть. Ее настоящие интересы и дела скрыты за шумными зрелищами, которыми щедро кормят народ, пытаясь заставить его забыть о хлебе.
    Фестиваль Гуцульская брынза на Закарпатье
    Куда уходит Москаль и как мир смотрит на Украину. Мнение политтехнолога
    11:49 05.11.2015
    3091
    Премьер-министр Арсений Яценюк заявил о неудовлетворительной работе ряда министров и возможном их увольнении, подал заявление об отставке глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Важные события проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Заседание Верховной Рады
    Верховная Рада: оговорки по Фрейду и благодарность Яценюка коалиции
    14:21 04.09.2015
    914Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    В Верховной Раде в пятницу одновременно принимают законы и слушают отчет правительства. Подробности в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила спецкор Снежана Гришина.
    Первоклассник. Архивное фото
    В первый класс в Украине пойдут более 400 тысяч детей
    10:04 01.09.2015
    187День знаний в Украине - 2015
    В Украине стартует новый учебный год: первоклассниками станут 414 тысяч детей, а первокурсниками - 307 тысяч. В частности, вузы примут 20,5 тысячи выпускников школ из Донецкой и Луганской областей.
    Участники парада вышиванок, приуроченного ко Дню Независимости, во Львове
    Любовь и ненависть: детей обучат "правильному" патриотизму
    16:23 26.08.2015
    1201
    Новой Украине – новые патриоты: прививать любовь к родине в стране теперь начнут и детям. Вот только какой будет эта любовь, и не будет ли она построена на ненависти?
    Глава Минобразования Украины Сергей Квит
    В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль замминистра образования - министр
    20:38 25.08.2015
    398Криминализация украинского общества.
    У министерства образования и науки Украины была расстреляна машина моей первой заместительницы Инны Совсун, никто не пострадал, сообщил глава Минобразования Сергей Квит.
    Министерство Образования и Науки Украины
    В Минобразования назвали причины увольнения всего отдела внутреннего аудита
    07:42 23.08.2015
    327
    Проверка Национального авиационного университета помогла раскрыть незаконность действий отдела внутреннего аудита Министерства образования. В результате данный отдела в полном составе был уволен.
    Глава Минобразования Украины Сергей Квит
    Почему аудиторов Минобразования уволили сразу после первого отчета
    18:58 22.08.2015
    1057
    Министр образования и науки Сергей Квит уволил отдел внутреннего аудита министерства. Заместитель министра Олег Деревянко рассказал о том, по какой причине была уволена вся команда аудиторов ведомства.
    Студенты. Архивное фото
    Там, где речь идет о сервисах государства, госзаказ надо оставить - эксперт
    07:41 16.08.2015
    87
    Реформа системы образования напрямую коснется и высших учебных заведений. Их финансирование посредством госзаказа хотят отменить. При этом эксперты считают целесообразно оставлять заказ в тех областях, где речь идет о сервисах государства.
    Министр образования и науки Украины Сергей Квит
    Квит предлагает не финансировать образование через госзаказ
    03:37 13.08.2015
    694
    В нынешнем году, по словам министра, госзаказ отменен не был, однако, по информации Минобразования, правительство в 2015 году сократило госзаказ на обучение в вузах на 10-12% по сравнению с прошлым годом.
    Обучение в школах
    Как в США. В школе будут учиться 12 лет и выбирать профили
    14:08 11.08.2015
    819
    Министр образования Сергей Квит объявил, что со следующего учебного года Украина перейдет на 12-летнее среднее образование. Однако эксперты уверены, что для полноценного перехода на новую систему одного года подготовки недостаточно.
    Сергей Квит
    Введение 12-летнего обучения в школах начнется со следующего года - Квит
    23:26 09.08.2015
    1302
    В следующем учебном году Минобразования намерено ввести государственную итоговую аттестацию по украинскому и иностранному языкам, истории и математике.
    Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук
    Кабмин отстранил главу центра оценивания знаний Ликарчука
    16:20 22.07.2015
    131Дело Ефремова. Первый пошел?
    Об отстранении Ликарчука сообщил министр образования Сергей Квит. По словам министра, к Ликарчуку "есть вопросы, на которые надо дать ответы".
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