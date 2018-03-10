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    Инна Совсун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Инна Совсун
    В перечне предметов для ВНО присутствует и русский язык - Совсун
    02:16 07.02.2017
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    Экс-первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун в эфире ГС рассказала об особенностях вступительной кампании в вузы в 2017 году.
    Министерство Образования и Науки Украины
    Выпускники в Украине все реже выбирают технические специальности - МОН
    19:46 07.08.2016
    412
    По словам замминистра Инны Совсун, ситуация относительно выбора специальностей в этом году не очень отличалась от предыдущих: гуманитаристика и обществоведческие специальности привлекают абитуриентов в несколько раз больше, чем технические
    Инна Совсун. Архивное фото
    Замглавы МОН: электронная система подачи документов оправдала себя
    22:55 28.07.2016
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    Первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун отметила, что вступительная кампания 2016 года прошла спокойно и количество абитуриентов, которые подали заявления в вузы, больше прошлогоднего.
    Студенты. Архивное фото
    Эксперт: увеличение госзаказа в вузах это популизм
    10:46 11.07.2016
    345Бунт студентов: где моя стипендия, чувак?
    Исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный отметил, что нелогично увеличивать количество мест госзаказа, оставляя финансирование на прежнем уровне. По его словам, качество бесплатного образования в Украине снизилось.
    Студенты вузов. Архивное фото
    Школа по-новому: ранняя специализация, работа с родителями и "интересные" учебники
    10:53 02.06.2016
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    Вузы больше не будут требовать от студентов справку о трудоустройстве, чтобы отчитаться перед Минобразования, заявила первый заместитель министра образования Инна Совсун, добавив: "на что мы можем смотреть – это на информацию службы занятости".
    Средняя школа. Архивное фото
    Как реформы изменили образование в Украине. Комментарии замминистра
    14:37 12.11.2015
    2639
    Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что закон об образовании будет принят до конца 2015 года. Первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун рассказала об основных положениях данного документа и реформах в ведомстве.
    Экзамен в школе. Архивное фото
    Вопрос повышения качества тестов ВНО крайне актуальный – Совсун
    19:00 11.11.2015
    26
    Система тестов очень масштабная, и ежегодно по двум-трем предметам возникали проблемы и вопросы, рассказала первый заместитель Министра образования и науки Украины Инна Совсун.
    На месте обстрела авто первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун возле здания Минобразования в Киеве
    Суд в Киеве арестовал стрелявшего по автомобилю замминистра образования
    21:55 27.08.2015
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    Сообщается, что "голосеевский райсуд избрал мужчине, расстрелявшему служебный автомобиль первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога".
    На месте обстрела авто первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун возле здания Минобразования в Киеве
    Фотоитоги: обстрел авто замминистра образования, суд над Кернесом 
    18:33 26.08.2015
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    Происшествие случилось на проспекте Победы в Шевченковском районе Киева. В результате происшествия поврежден автомобиль замминистра образования и науки, никто не пострадал.
    На месте обстрела авто первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун возле здания Минобразования в Киеве
    Обзор соцсетей: разборки научно-педагогической мафии в Киеве
    17:54 26.08.2015
    525
    Вчерашний обстрел автомобиля заместителя министра образования в Киеве наделал немало шуму не только в СМИ, но и в украинском сегменте соцсетей. Что пишут по поводу случившегося простые украинцы и какие версии выдвигают они?
    На месте обстрела авто первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун возле здания Минобразования в Киеве
    Охота на чиновника. Пьяный милиционер расстрелял авто замминистра образования
    14:10 26.08.2015
    1456Криминализация украинского общества.
    В машину заместителя министра образования и науки Инны Совсун стреляли в столице. Водитель отделался легким испугом, самой чиновницы в салоне не было, а стрелок задержан.
    На месте обстрела авто первого заместителя министра образования и науки Украины Инны Совсун возле здания Минобразования в Киеве
    Обстрел авто замминистра образования: кадры с места ЧП 
    11:20 26.08.2015
    258Криминализация украинского общества.
    Накануне в центре Кева на проспекте Победы возле Мининфраструктуры мужчина открыл стрельбу по автомобилю Mazda 6 первого заместителя министра образования Инны Совсун. Подробнее о ЧП смотрите в фоторепортаже.
    Украинские студенты. Архивное фото
    Госзаказ в вузах сократился на 12% - замглавы Минобразования
    15:30 07.07.2015
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    Сокращение количества мест госзаказа касается не всех специальностей, например, количество бюджетных мест для медиков было увеличено на 10-15%. Также был увеличен госзаказ на военные специальности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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