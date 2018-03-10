По словам замминистра Инны Совсун, ситуация относительно выбора специальностей в этом году не очень отличалась от предыдущих: гуманитаристика и обществоведческие специальности привлекают абитуриентов в несколько раз больше, чем технические
Первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун отметила, что вступительная кампания 2016 года прошла спокойно и количество абитуриентов, которые подали заявления в вузы, больше прошлогоднего.
Исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный отметил, что нелогично увеличивать количество мест госзаказа, оставляя финансирование на прежнем уровне. По его словам, качество бесплатного образования в Украине снизилось.
Вузы больше не будут требовать от студентов справку о трудоустройстве, чтобы отчитаться перед Минобразования, заявила первый заместитель министра образования Инна Совсун, добавив: "на что мы можем смотреть – это на информацию службы занятости".
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что закон об образовании будет принят до конца 2015 года. Первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун рассказала об основных положениях данного документа и реформах в ведомстве.
Сообщается, что "голосеевский райсуд избрал мужчине, расстрелявшему служебный автомобиль первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога".
Вчерашний обстрел автомобиля заместителя министра образования в Киеве наделал немало шуму не только в СМИ, но и в украинском сегменте соцсетей. Что пишут по поводу случившегося простые украинцы и какие версии выдвигают они?
Накануне в центре Кева на проспекте Победы возле Мининфраструктуры мужчина открыл стрельбу по автомобилю Mazda 6 первого заместителя министра образования Инны Совсун. Подробнее о ЧП смотрите в фоторепортаже.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".