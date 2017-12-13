В итоге Венгрия будет против Украины в процессах ЕС - Стадный

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство образования и науки разработало три модели использования языков нацменьшинств в образовательном процессе с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. В законе о среднем образовании будут прописаны все три модели обучения в школах с языками нацменьшинств для учета образовательных потребностей детей разных национальных общин.

Как известно, 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но одновременно — отмечает, что права венгроязычных меньшинств и других меньшинств стран — членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть той, которой, собственно, и устанавливается язык обучения.

Успокоит ли решение Венецианской комиссии венгров, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал аналитик Аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Фото из открытых источников Егор Стадный

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи задовольнять розроблені моделі викладання те, що стосується нацменшин в Україні?

— Я думаю, не задовольнять вони Угорщину. І, звісно ж, Росію вони точно не задовольнять. І якщо розкласти по поличках, то загалом це дуже цікава ситуація. Тут треба віддати належне міжнародному управлінню МОН. Чесно кажучи, дуже вражений, приємно вражений їхньою роботою, тому що вони змогли розділити котлети і мухи, по-перше, тому що можна було б взагалі-то дійти до набагато плачевніших рекомендацій Венеціанської комісії, але вони попрацювали дуже злагоджено, і ми бачимо, що Венеціанська комісія чітко розділила питання мов ЄС і питання російської мови. Вони дуже-дуже дипломатично пройшлись по російській мові, не включивши це питання в перелік рекомендацій, а залишивши в загальному тілі тексту, а от рекомендації включають більше якраз те, що стосується якраз-таки, в першу чергу, угорської, напевно, мови.

Це задовольнить угорців, на вашу думку?

— Не задовольнить вона угорців. Це просто перейде в такий заморожений конфлікт. Ми розуміємо, що мова не про мову, вибачте за тавтологію, мова про те, що Угорщина дуже активно провадить свою гуманітарну політику на Закарпатті, і ці речі, пов’язані з подвійними паспортами, з якимись їхніми культурними осередками, є філії угорських університетів, і якби стояло питання в мові, то не було б такого кіпішу, вибачте на слові, а тут питання стоїть в їхньому впливі. Вони втрачають свій вплив. Яке б не було формулювання, вони все одно втрачають, і це їм дуже не подобається. Їм треба статус-кво, а статусу-кво вже не буде. І тут головне, щоб Україна витримала ці всі перипетії, бо угорці будуть чіплятись за це питання скрізь, на всіх майданчиках – ми бачили вже в НАТО, в Раді Європи, ще десь там. Вони вже будуть намагатись це розігрувати проти України у всіх інших питаннях, не пов’язаних з мовою.

Стосовно третьої моделі, де прописані правила для російськомовної моделі, яка ваша думка?

— Треба не приховувати. Ми в плані з російською мовою, звісно, їх дискримінуємо. Тобто я прихильник того, щоб називати речі своїми іменами. Ситуація абсолютно дискримінуюча по відношенню до російської мови, і це будь-який фахівець вам скаже. Але це дія насамперед як відповідь на дуже багато років дискримінації української мови. Ми ж не можемо забути, з нуля починати. У нас тут становище таке, що по факту — засилля русифікації і, по великому рахунку, я, справді, погоджуюсь з тим, що написано в цьому повідомленні від міністерства, що українська — для багатьох людей вживається лише в школі, єдине місце, яке залишається для вжитку української – це, справді, школа. Тому тут має бути симетрична реакція, і це обов’язкове навчання українською мовою для того, щоб ми відновили позицію української мови, я вже не кажу про те, що російська мова для Росії, як би це не звучало так прикро, але є тією ж самою зброєю, як ті ж самі танки й інша зброя, яку вони надсилають в Україну. Тому тут має повинна бути симетрична реакція.

Яка ситуація в інших країнах з викладанням української мови, наприклад, у Румунії або Угорщині?

— Абсолютна асиметрія. Ви кажете, Румунія або Угорщина. Давайте подивимось на ту ж саму РФ. Там же україномовні школи просто напросто можна на пальцях однієї руки перерахувати. Їх одиниці. При тій громаді українців, які там, за різними оцінками проживають, — це смішно. Тому тут треба симетрично Україні реагувати і посилювати позицію української мови.

Ранее заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук заявила, что Венецианская комиссия — не репрессивный орган, но их рекомендации по закону об образовании выполнить нужно.

В свою очередь политический консультант Юлия Комарова отметила, что вердикт Венецианской комиссии пропиарит украинский язык.