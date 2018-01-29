Из Украины разбегаются студенты и преподаватели

Инесса Другова. РИА Новости Украина

В Украине всерьез встревожены, что все больше молодежи уезжает получать высшее образование за рубеж. Министр образования и науки Лилия Гриневич уверена, что остановить отток студентов в иностранные вузы сможет повышение требований к качеству образования.

"Чем мы можем привлечь студентов, остановить их, это только ростом качества высшего образования, высшим образованием, которое направлено на ожидания рынка труда, на опережение. Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три приоритетных направления изменений: создание механизмов для обеспечения качества образования, которые все еще в Украине практически отсутствуют. Второе — интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований. Третье — формирование и развитие образования на протяжении жизни, которое сегодня в Украине фактически в зачаточном состоянии", — сказала Лилия Гриневич на расширенном заседании коллегии МОН по вопросам изменений в высшем образовании.

Выступающие на коллегии отмечали, что украинские вузы не привыкли к конкуренции извне, поскольку такой проблемы никогда раньше не возникало. Кроме того, некоторые нововведения только играют на руку западным вузам.

"Мне кажется, что ВНО после бакалавратуры в магистратуру — это ГТО в концлагере. Что это дает? Ответ: из 90 бакалавров института в Бережанах Тернопольской области 60 уже подало заявления в польский университет. Я думаю, что лучше, чтобы ВНО проводили университеты, жестко, а потом служба квалификаций выставляла оценку. И тогда пусть университет головой отвечает, кого он там готовил", — предложил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко.

Рецепт от МОН

Министр признала, что главная причина бегства студентов и преподавателей в заграничные вузы — недостаточное финансирование высшего образования в Украине. Однако, по словам Гриневич, среди причин отъезда зачастую называют забюрократизированность украинских вузов, а также нежелание вузов меняться, отвечая на вызовы времени.

По мнению Гриневич, повысить качество образования возможно благодаря таким инструментам, которые доказали свою эффективность: поступление по результатам ВНО, единое профессиональное испытание в магистратуру, адресное размещение государственного заказа (место за абитуриентом), конкурсное распределение госзаказа в магистратуру.

"Эти инструменты нужно совершенствовать и развивать…. Там, где нет прозрачных правил игры, начинается ручное управление, основанное на совершенно иных ценностях", — заявила Гриневич, подчеркнув, что министерство от этих правил не откажется.

Особое внимание, по словам министра, нужно уделить современному содержанию образования, и министерство уже разработало около 200 проектов стандартов бакалавров и магистров. В 2018 году планируется разработка стандартов докторов философии (образовательная часть) и младших бакалавров. В то же время, отметила она, внедрение этих стандартов требует функционирования как внутренней, так и внешней систем обеспечения качества образования. В связи с тем, что стандарты должно согласовывать Нацагентство по обеспечению качества высшего образования, в министерстве ожидают его перезагрузки, Но чтобы внедрить стандарты уже с сентября этого года, МОН вынуждено будет взять на себя функцию согласования этих стандартов.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко рассказал, что Кабмин буквально на каждом заседании обсуждает проблемы и вопросы образования.

"Мы уделяем внимание двум моментам: реформы, которые не должны ни на миг останавливаться, и повышение социального престижа всех, кто работает в образовании. В прошлом году произошло существенное повышение учителям в средней школе, в этом году это повышение продолжается — повышение педагогическим работникам, и по другим категориям мы планируем другие и дополнительные повышения выплат. Поскольку без обеспечения престижа работы в образовании, в частности в высшем образовании, мы не сможем двигаться вперед достаточными темпами. Об этом мы тоже не забываем, это тоже является предметом постоянного внимания правительства", — обнадежил образовательное сообщество вице-премьер.

В результате подобной заботы правительства возник дисбаланс в оплате труда учителей школ и преподавательского состава вузов — учителя в этом году будут получать больше, чем профессура университетов. И это тоже стало дополнительным стимулом для того, чтобы преподаватели искали работу за рубежом, где подобных перекосов не существует.

Патриотизм как якорь

При этом Кириленко не преминул подчеркнуть, что, "учитывая непростое время, в которое сейчас живет Украина, и сложность этого времени прежде всего связана с продолжающейся агрессией Российской Федерации на востоке и юге", мы не должны забывать "про украинский смысл образования".

"Мы не должны забывать про украинскую среду в образовании, а особенно в высшем образовании, поскольку патриотизм — это не пустое слово, а конкретные действия и результаты. Когда дети — студенты, абитуриенты — выбирают высшие учебные заведения других стран, в том числе и наших западных партнеров и друзей, — это не всегда хорошо для нашей страны. Я высказываюсь мягко, чтобы никого не обидеть. Если мы не сможем убедить наших будущих студентов, что уровень высшего образования в Украине достаточен для того, чтобы отдать лучшие годы, молодость для обучения именно в родной стране, значит, мы недостаточно работаем по этому направлению. Если нужно создавать какие-то специальные программы, проекты и структуры для этого, тогда давайте думать, как это сделать. Но говорить о состоятельности нашей страны уже, о конкурентоспособности нашей страны и высшего образования нашей страны высшее образование и все, кто в нем работает, обязаны, как и чиновники. Тогда и дела наши будут продвигаться лучше, когда мы будем уважать себя всегда — тут, сейчас и теперь, а не когда-то, когда настанет светлое будущее… Поэтому я уверен, что в высшем образовании тоже должно быть должное внимание и украинскому воспитанию", — заявил Кириленко.

Качество падает

По мнению главы комитета ВР по вопросам образования и науки Александра Спиваковского, проблема миграции молодежи является очень серьезным вызовом не только для сферы образования, но и для страны в целом.

"Молодежь, не маргинальная ее часть, голосует ногами, она выезжает в другие страны, где получает высшее образование. Следующая проблема — это проблема конвертации высшего образования как для внутреннего, так и для внешнего мира. У нас большие проблемы с рынком труда, с обществом, и это касается некоторых контекстов, когда проходит соответствующая нострификация (процедура процедура признания документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании) украинских дипломов. И ключевой момент в этом аспекте — наша собственная способность к переменам. К сожалению, уже существует критическая масса наших коллег, которые просто не хотят перемен, не хотят меняться. Но мы все должны понимать: студенты никогда не будут воспринимать знаний, технологий 70-80-х и даже 90-х годов. Знания обновляются, технологии обновляются, поэтому способность к переменам каждый раз — это основа качества высшего образования", — подчеркнул Спиваковский.

Объединить вузы

Ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губерский, отметив, что молодежь выезжает за рубеж не столько за лучшим образованием, скорее за лучшим уровнем жизни, предложил свой рецепт улучшения качества отечественного высшего образования.

"Идея не очень популярная, и не все мои коллеги ее поддерживают. Все-таки у нас очень много высших учебных заведений, и в наших тем более непростых условиях — это чрезмерная роскошь. Это не позволят сосредоточить наш интеллектуальный потенциал, распыляются государственные средства. Речь не о том, чтобы закрывать какие-то высшие учебные заведения — речь об их объединении, объединении всех усилий этих коллективов. Коллективы от этого только выиграют — кафедры будут более мощными, более мощными будут университеты. Выиграют в первую очередь студенты, потому что будет обеспечено высшее качество образования, что нам сегодня крайне необходимо. Нужно очень деликатно, но все-таки приступать к этой работе, говорить, советоваться, а не ломать через колено. Это задание стоит перед нами, и не нужно этого бояться. Нет такого количества университетов в соседних с нами странах", — сказал Губерский.

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Как видим, сколько бы в стране не говорилось, даже на самом высоком уровне о том, что расходы на образование являются на самом деле инвестициями в человеческий капитал, все рецепты преодоления кризиса в высшем образовании основываются на скудности финансирования. И похоже, в ближайшем обозримом будущем это продолжит оставаться актуальной проблемой в Украине. И отечественному высшему образованию будет очень сложно конкурировать с зарубежными вузами. Тем более, что поступить в самые престижные вузы, и не только ближайших стран — вполне реально доказала недавняя новость, что ученик киевского финансово-правового лицея получил предложения о зачислении сразу от 10 престижных вузов США. Он долго выбирал между Стенфордом и Гарвардом, но в результате решил остановиться на последнем.