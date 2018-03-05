Топ тем в Украине: ад для диабетиков, школьные страхи мариупольцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Мариуполе выясняют, чего горожанам бояться в реформе образования, в Одессе показали жизнь села-призрака, а жительница Ивано-Франковска на личном примере показала, как изменилась жизнь больных сахарным диабетом.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Ивано-Франковск: "За что наказывают диабетиков? Жительница посчитала свои расходы после новации"

Мой эндокринолог сообщил, что теперь за инсулин нужно будет доплачивать. С чего это вдруг? Выяснила, что в 2017 году Министерство здравоохранения Украины ввело единый электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

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…Сейчас, чтобы получить инсулин, нужно сначала прийти к врачу за рецептом, а потом купить лекарства в аптеке. Вроде все просто, но… Чтобы попасть к врачу, ждешь более двух часов – раньше инсулин за пару минут выдавала медсестра. Теперь ты должен ждать, пока врач внесет твои данные в компьютер и распечатает рецепт (а он должен быть и в электронном, и в печатном варианте). Кроме того, врач принимает пациентов – очереди только растут…Теперь возьмем все остальное, за что диабетики платили до этого. Тест-полоски – больная тема. Больным нужно всегда контролировать уровень сахара, врачи советуют проверять его не менее трех раз в день. По собственному опыту знаю, что этого мало, но хорошо, берем минимально. Дети получают полоски бесплатно, 8-10 упаковок в год, а минимальная потребность – 36. Взрослые покупают сами. Три упаковки в среднем стоят 750 грн – и это ежемесячно. Шприц-ручки, одноразовые иглы, ланцеты, анализ гликированного гемоглобина в лаборатории – за это все тоже надо платить…

УНИАН День и кошелек. Архивное фото

Запорожье: "Запорожцы пересылали по почте мягкие игрушки "с сюрпризом"

Полиция и прокуратура Харьковской области задержала двоих запорожцев 32 и 37 лет по подозрению в реализации метадона на территории Запорожской и Харьковской областей. "Злоумышленники наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины, а наркотические средства скрывали в детских мягких игрушках", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, младший из задержанных, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок метадона, дальнейшее распределение и контролировал поступление денежных средств. Старший задержанный занимался фасовкой и сбытом наркотиков.

Днепр: "Баллада о лифтах… Как добиться того, чтобы лифтовое хозяйство Днепра работало?"

После того как возможности для воров, посягающих на лифтовое хозяйство, существенно сократились, КП получило из бюджета мэрии средства на приобретение собственного станочного парка и, образно говоря, превратилось в маленький лифтовый завод.

…Против поджигателей ламп освещения лифта придумали легко снимаемый и окрашенный порошковой краской антивандальный потолок. Пластиковый плафон заменили просверленными в металле дырочками, за которыми скрываются полтора десятка диодных лампочек. Мне показывали, как за 15 минут механик снимает прожженный спичками старый потолок, тут же вставляет на его место новый, а поврежденный идет на реставрацию. Стоимость реставрации – гривен 150, в нее входят замена копеечных лампочек и покраска, все это делается работниками самого КП…Чтобы лифтовое хозяйство работало именно так, нужны кадры специалистов. В Днепре, как мне рассказывали наши лифтовики, за одним механиком закреплено по 100, а то и больше лифтов, о плановом их обслуживании речи уже идти не может. Частные подрядчики экономят на штате и на зарплате персонала.

gazeta.dp.ua Ситуация с лифтами в Днепре

Мариуполь: "Чего нужно бояться мариупольцам в реформе образования"

Чего боятся родители? Мы поговорили с родителями, а также с представителями департамента образования, и вот к каким выводам пришли.

…Первое и главное. Родители боятся неизвестности. Их пугают реформой, "все пропало, ваши дети будут неучами, незнающими таблицу умножения". И они верят. Второе. Боятся разделения школ на младшую, среднюю и старшую. И главное в этих страхах: а что же делать, если школа будет не рядом с домом. Третье. Не понимают новых подходов к обучению, ошибочно полагая, что в век компьютерных технологий можно учиться так же, как учились они, их папы и их дедушки: вызубрил параграф – пересказал – получил оценку.

…"Мы живем в век новых технологий. Нашей школе нужны современные IT классы, электронные доски, новые подходы к обучению. Нынешние дети очень отличаются от нас самих 20-30 лет назад. Они по-другому воспринимают информацию. Нельзя по старому шаблону их учить. Оттого, что система образования не реформировалась, наши выпускники сегодня не конкурентны на международном уровне", – говорит глава департамента образования Татьяна Братчикова.

Одесса: "Село-призрак на юге Одесской области: уникальная мельница и память об утраченном рае"

По информации килийского краеведа Ивана Гапеева из соседней Новониколаевки, в 2015 году здесь проживало всего восемь семей. Сейчас инфраструктура этого населенного пункта оказалась полностью разрушенной, многие дома развалены, работы никакой нет.

…Побывав недавно на мельнице, мы прошлись по всем ее трем ярусам. Огромные механизмы, от которых веет добротной стариной, украшены свисающими гирляндами паутины, слегка припудренной пылью. На полу в некоторых местах еще рассыпана та самая шелковистая мука. Гладя на это, хочется верить, что нынешняя остановка всего лишь временная, что мельница еще тряхнет всей своей сказочной стариной, и зашумят ее механизмы, заскрипят притяжные ремни, встрепенется дизельная громадина "Растон", и польется из текстильных воронок белоснежный поток муки.