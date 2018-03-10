наверх
10.03.201820:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    платежные системы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Национальный банк Украины
    В Украине появилась новая платежная система
    09:08 14.05.2016
    1664Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Согласно информации на сайте Нацбанка, платежная система Ibox Money Transfer предназначена для переводов в национальной валюте, долларах, евро и российских рублях.
    Национальный банк Украины
    НБУ согласовал правила новой платежной системы PayPong
    22:10 09.03.2016
    715Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации НБУ, платежная система PayPong создана для осуществления переводов наличных или безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков анонсировал создание в Украине киберполиции
    19:57 11.10.2015
    792
    Согласно информации, основными задачами киберполиции будет борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги

    Персоны