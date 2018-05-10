Так побежали за 4G, что 3G потеряли. В Украине проверят мобильную связь

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал мобильных операторов за снижение качества мобильной связи 3G в стране, поручил национальной комиссии по регулированию связи и информации (НКРСИ) проверить качество предоставляемых услуг.

Ранее операторы телекоммуникационных услуг LifeCell, "Киевстар" (принадлежит холдингу Veon) и "Vodafone-Украина" (принадлежит МТС) приобрели право на получение лицензий на пользование частотами для связи LTE/4G. По словам президента Украины Петра Порошенко, мобильная связь уже заработала более чем в 20 городах.

"У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Но я думаю, что со мной согласятся украинцы, что во многих городах у нас и 3G перестала работать. Так побежали за 4G, что 3G потеряли по дороге. Я прошу дать поручение нацкомиссии по регулированию связи в стране провести замеры касательно работы наших операторов, доступа к Интернету. И пусть потом не обижаются", — сказал Гройсман на заседании правительства в четверг, отметив, что в последнее время качество связи "значительно ухудшилось".

По его словам, если снижение качества связи связано с переходным периодом от 3G к 4G, то операторы должны сделать временно эту услугу бесплатной, чтобы "не решать свои технические проблемы за счет клиентов".

Премьер сообщил, что по итогам исследования будут обнародованы данные, где в Украине есть реальные 3G и 4G.