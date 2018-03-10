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Более 170 жалоб от предпринимателей получил украинский бизнес-омбудсмен за три месяца работы. Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, к кому можно обратиться в случае давления на бизнес.