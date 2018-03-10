наверх
10.03.201804:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ксения Ляпина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    За регистрацию мобильных заплатят сами потребители – Ляпина
    16:18 23.08.2017
    768
    Своим "реформированием" налогообложения ФЛП государство снова загоняет бизнес в тень, создает безработных, которым еще надо платить помощь, подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    Регистрация мобильных абонентов вернет Украину во времена Януковича - Ляпина
    23:58 22.08.2017
    200
    Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире "ГС" заявила, что инициативе, пригодной для тоталитарных режимов, не место в Украине.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    В гибели людей от суррогата виновата система госконтроля - Ляпина
    20:27 06.10.2016
    121Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина в эфире "ГС" высказала мнение, каким образом фальшивый алкоголь попадает в продажу и почему не осуществляется эффективный контроль над его реализацией.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    Эксперт: отличие Украины от развитых стран – нереалистичные законы
    13:50 10.07.2015
    428
    Чтобы перейти к европейским стандартам, государству необходимы реалистичные законы и нормативы. При этом, сейчас только неполное исполнение законодательства компенсирует бессмысленность некоторых нормативных актов.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    Глава Государственной регуляторной службы о защите прав предпринимателей
    10:24 03.07.2015
    782
    Более 170 жалоб от предпринимателей получил украинский бизнес-омбудсмен за три месяца работы. Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, к кому можно обратиться в случае давления на бизнес.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны