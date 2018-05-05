Россия не предоставила гарантий безопасности в районе ДФС - Олифер

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказалась предоставить гарантии безопасности персоналу и наблюдателям миссии ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) для осуществления ремонтно-восстановительных работ. Об этом по результатам заседания ТТКГ в Минске сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах, экс-президента Леонида Кучмы.

"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персоналу станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", — написала она на своей странице в Facebook.

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В комментарии УНИАН Олифер заявила, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 16 мая.

Отметим, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция расположена фактически на линии контакта между неподконтрольной Ясиноватой и Авдеевкой в так называемой "серой зоне", которую не контролирует ни одна из сторон. В обстрелах ДФС, которая обеспечивает питьевой водой Авдеевку, Ясиноватую, Ясиноватский район и часть Донецка, стороны конфликта обвиняют друг друга.

Отметим, ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что "российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС".