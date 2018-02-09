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    ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (508)

    (обновлено: )19812
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    Новости Донбасса

    ДОНБАСС, 9 фев — РИА Новости КИЕВ. Самопровозглашенная ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга, сообщил глава непризнанной республики Александр Захарченко.

    В середине января в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

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    "Ведутся переговоры с РФ о предоставлении нам роуминга, не знаю, чем они закончатся", — сказал Захарченко.

    Он отметил, что ДНР была не готова к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина". Задача, которая сейчас стоит перед местными властями, — наладить бесперебойную работу оператора "Феникс". 

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    До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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    Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса

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