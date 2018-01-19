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    Жители Донецка о том, какого это, когда нет мобильной связи

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    Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в непризнанной ЛНР.
    Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса

    Жителей Донецка спросили, как они обходятся без мобильной связи украинского оператора "Vodafone-Украина" и о проблемах с местным оператором "Феникс". 

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    Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина". 

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    До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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    Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса

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